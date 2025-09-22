53

Энрике признан лучшим тренером года по версии France Football

Луис Энрике признан лучшим тренером года по версии France Football.

Главному тренеру «ПСЖ» был присужден трофей имени Йохана Кройффа. Об этом было объявлено на церемонии вручения «Золотого мяча». 

В голосовании испанский специалист опередил Антонио Конте («Наполи»), Ханса-Дитера ФликаБарселона»), Энцо Мареску («Челси») и Арне Слота («Ливерпуль»).

В прошедшем сезоне парижский клуб выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
