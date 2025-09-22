Луис Энрике признан лучшим тренером года по версии France Football.

Главному тренеру «ПСЖ » был присужден трофей имени Йохана Кройффа. Об этом было объявлено на церемонии вручения «Золотого мяча».

В голосовании испанский специалист опередил Антонио Конте («Наполи»), Ханса-Дитера Флика («Барселона »), Энцо Мареску («Челси ») и Арне Слота («Ливерпуль »).

В прошедшем сезоне парижский клуб выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов.

