Энрике признан лучшим тренером года по версии France Football
Луис Энрике признан лучшим тренером года по версии France Football.
Главному тренеру «ПСЖ» был присужден трофей имени Йохана Кройффа. Об этом было объявлено на церемонии вручения «Золотого мяча».
В голосовании испанский специалист опередил Антонио Конте («Наполи»), Ханса-Дитера Флика («Барселона»), Энцо Мареску («Челси») и Арне Слота («Ливерпуль»).
В прошедшем сезоне парижский клуб выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов.
«Золотой мяч»-2025. Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?33848 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
