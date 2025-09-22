  • Спортс
  • Орзул о поцелуе с Дзюбой: «Мы просто общались, но случилось то, что случилось. Этот вечер разделил мою жизнь на до и после – была сильная травля»
22

Орзул о поцелуе с Дзюбой: «Мы просто общались, но случилось то, что случилось. Этот вечер разделил мою жизнь на до и после – была сильная травля»

Мария Орзул заявила, что история с поцелуем с Артемом Дзюбой сильно ее подкосила.

В 2015 году журналисты засняли ведущую «Матч ТВ» в одной машине с футболистом. Они обнимались и целовались. Тогда Орзул состояла в браке с Александром Тащиным, ныне генеральным продюсером «Матч ТВ».

– Ты же была замужем?

– Да.

– И эта история с Дзюбой сильно тебя подкосила? Я понимаю, что это разрушило твои прежние отношения. Если отмотать назад, ты бы поехала на ту встречу с Дзюбой?

– Ну, конечно, нет! Это не было ни свидание, ничего. Мы просто общались. Я сначала в солярий заехала, а потом в спортивном костюме поперлась просто посидеть, поболтать. Но случилось то, что случилось.

Конечно, этот вечер разделил мою жизнь на до и после. Потому что то, что потом я переживала и с чем я сталкивалась – это очень тяжелая история для меня была.

– Это была сильная травля?

– Это была очень сильная травля. Я максимально пыталась сделать вид, что меня это не задевает, но меня это сломало очень сильно, – сказала Мария Орзул.

Артем Дзюба: «После истории с Орзул было очень стыдно перед женой, я пересмотрел свои ценности»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал FONBET
