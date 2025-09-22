23

«ПСЖ» после ошибки Шевалье на выходе пропустил от «Марселя» на 5-й минуте

«Марсель» открыл счет в матче с «ПСЖ» после ошибки Люки Шевалье.

Команды играют на «Велодроме» в рамках 5-го тура Лиги 1. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи (1:0, первый тайм).

На 5-й минуте матча после удара Мэйсона Гринвуда мяч рикошетом от защитника «ПСЖ» отскочил на угол вратарской площади.

Шевалье вышел из ворот, но не смог дотянуться до мяча, и Найеф Агерд забил головой в пустые ворота.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
