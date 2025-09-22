Мостовой об РПЛ: «Про футбол у нас могут говорить только 5-6 человек, игравшие на высочайшем уровне. Остальные пузыри пускают»

Александр Мостовой оценил игру «Спартака» и заявления футбольных экспертов.

Красно-белые занимают шестое место в Мир РПЛ, набрав 15 очков за 9 туров. Команда не проигрывала в пяти последних матчах Премьер-лиги – 3 победы и 2 ничьи.

«Я продолжаю смеяться над теми, кто еще недавно отправлял Станковича в отставку. Сейчас отставание от первого места в четыре очка, а скоро будет еще меньше, ведь выиграем у «Пари НН » и попадем в тройку.

Вы кого слушаете? Про футбол у нас могут говорить только пять-шесть человек, игравшие на высочайшем уровне, остальные пузыри пускают.

«Спартак» никому в этом сезоне не проиграл по игре. Все, что я говорю – сбывается. В этом году снова будет до последнего тура интрига», – сказал бывший игрок «Спартака » Александр Мостовой .

Мостовой о дисквалификации Станковича: «Кто-то закапывает его и «Спартак», но это смешно. Они будут в тройке в следующем туре»