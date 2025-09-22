  • Спортс
  • «Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
62

«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира

Сегодня в Париже вручат «Золотой мяч»-2025.

Церемония пройдет в парижском театре «Шатле». Начало – в 22:00 по московскому времени.

На приз лучшему футболисту года по версии France Football претендуют следующие игроки:

Усман Дембеле («ПСЖ»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Дензел Думфрис («Интер»), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Виктор Дьокереш («Арсенал» / «Спортинг»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Харри Кейн («Бавария»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Барселона»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Скотт Мактоминей («Наполи»), Килиан Мбаппе («Реал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Рафинья Диас («Барселона»), Деклан Райс («Арсенал»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Винисиус Жуниор («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Флориан Виртц («Ливерпуль» / «Байер»), Витинья («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»).

На «Копа Трофи», вручаемый лучшему молодому игроку мира не старше 21 года, номинированы:

Пау Кубарси («Барселона»), Айюб Буадди («Лилль»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Эстевао («Челси» / «Палмейрас»), Дин Хейсен («Реал» / «Борнмут»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Родриго Мора («Порту»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона») и Кенан Йылдыз («Ювентус»).

Приз имени Льва Яшина, вручаемый лучшему вратарю мира, могут выиграть:

Алиссон («Ливерпуль»), Яссин Буну («Аль-Хилаль»), Люка Шевалье («Лилль» / «ПСЖ»), Тибо Куртуа («Реал»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Ян Облак («Атлетико»), Давид Райя («Арсенал»), Матц Зельс («Ньюкасл»), Ян Зоммер («Интер»).

На награду имени Йохана Кройффа, которую вручают лучшему тренеру мира, претендуют:

Антонио Конте («Наполи»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»), Арне Слот («Ливерпуль»).

Лучшим клубом года могут стать «Барселона», «Ботафого», «Челси», «Ливерпуль», «ПСЖ».

Также будет вручен приз лучшему бомбардиру сезона – трофей Герда Мюллера.

Аналогичные награды распределят в женском футболе.

Призы вручаются по итогам сезона (с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025-го), а не календарного года.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?4234 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс
