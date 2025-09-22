Украинская дзюдоистка Литвиненко сменила спортивное гражданство после бойкота турниров федерацией

Украинская дзюдоистка перешла в сборную ОАЭ после бойкота турниров федерацией.

Как сообщает «РБК-Украина», бронзовый призер чемпионата мира-2022 из Украины Елизавета Литвиненко планирует выступать за новую команду на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Причиной перехода могли стать бойкоты международных турниров со стороны Федерации дзюдо Украины. В частности, речь идет о чемпионате мира-2025 в Будапеште, куда украинцы не поехали из-за допуска белорусов с национальной символикой.

Литвиненко 21 год, она уже опубликовала в соцсетях фото в форме сборной ОАЭ.