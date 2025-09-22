Умяров, Соболев, Захарян, Миранчуки, Батраков, Глушенков, три игрока «Балтики» – в расширенном составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией

Валерий Карпин объявил расширенный состав сборной России на октябрьские матчи.

В расширенный список сборной России на BetBoom товарищеские матчи вошли 42 футболиста.

Вратари : Матвей Сафонов («ПСЖ », Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Евгений Ставер («Рубин»), Максим Бориско («Балтика»).

Защитники : Юрий Горшков, Арсен Адамов (оба – «Зенит»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все – ЦСКА), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак»), Владислав Саусь, Мингиян Бевеев (оба – «Балтика»).

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все – «Динамо» Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив»), Константин Кучаев («Ростов»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

Нападающие : Иван Сергеев («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Александр Соболев («Зенит»).

10 октября Россия сыграет с Ираном, 14 октября – с Боливией.