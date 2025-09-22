  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Умяров, Соболев, Захарян, Миранчуки, Батраков, Глушенков, три игрока «Балтики» – в расширенном составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией
41

Умяров, Соболев, Захарян, Миранчуки, Батраков, Глушенков, три игрока «Балтики» – в расширенном составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией

Валерий Карпин объявил расширенный состав сборной России на октябрьские матчи.

В расширенный список сборной России на BetBoom товарищеские матчи вошли 42 футболиста.

Вратари: Матвей СафоновПСЖ», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Евгений Ставер («Рубин»), Максим Бориско («Балтика»).

Защитники: Юрий Горшков, Арсен Адамов (оба – «Зенит»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все – ЦСКА), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак»), Владислав Саусь, Мингиян Бевеев (оба – «Балтика»).

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все – «Динамо» Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив»), Константин Кучаев («Ростов»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

Нападающие: Иван Сергеев («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Александр Соболев («Зенит»).

10 октября Россия сыграет с Ираном, 14 октября – с Боливией.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?13020 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РФС
logoКраснодар
logoЛокомотив
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoЦСКА
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
logoАрсен Захарян
logoСборная Боливии по футболу
logoСборная Ирана по футболу
logoСтанислав Агкацев
logoлига 1 Франция
logoАлександр Максименко
logoБалтика
logoПСЖ
logoМаксим Бориско
logoДенис Адамов
logoМатвей Сафонов
logoЕвгений Ставер
logoРубин
logoДанил Круговой
logoЕвгений Морозов
logoЮрий Горшков
logoВиктор Мелехин
logoАлександр Сильянов
logoРостов
logoРуслан Литвинов
logoАрсен Адамов
logoВалентин Пальцев
logoИлья Вахания
logoМаксим Осипенко
logoВладислав Саусь
logoМатвей Лукин
logoМингиян Бевеев
logoИгорь Дивеев
logoТамерлан Мусаев
logoИван Сергеев
logoДмитрий Воробьев
logoАлександр Соболев
logoМаксим Глушенков
logoДанил Глебов
logoЛечи Садулаев
logoНикита Кривцов
logoАндрей Мостовой
logoМатвей Кисляк
logoАлексей Миранчук
logoМЛС
logoАхмат
logoДмитрий Баринов
logoАнтон Миранчук
logoДаниил Фомин
logoДанил Пруцев
logoЗелимхан Бакаев
logoКонстантин Кучаев
logoАлександр Черников
logoНаиль Умяров
logoАлексей Батраков
logoАтланта Юнайтед
logoИван Обляков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Барса» интересуется Альваресом как заменой Левандовскому. Лапорте нравится форвард «Атлетико»
23 минуты назад
Андрей Канчельскис: «Глушенкову, Батракову и Кисляку надо бежать в Европу, развиваться. На «Матч ТВ» рассказывают сказки о невероятном поколении – не надо обманывать людей»
712 минут назад
«Локомотив» обратился в ЭСК из-за назначенного Казарцевым штрафного. После него «Динамо» Махачкала сравняло счет
414 минут назад
На фаната «МЮ» напали во время игры с «Челси», схватив за волосы. Ранее болельщик обещал не стричься, пока команда не победит 5 раз подряд
841 минуту назад
Мостовой о борьбе Нино и Кривцова перед голом «Зенита»: «Защитник играет на опережение в мяч, че ты падаешь? Ну, задели тебя, ничего – это футбол, че ты хотел?»
543 минуты назадВидео
«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
18448 минут назад
«Есть вопросы по фолу в первом голе «Зенита». Судьи ошибаются в определенную сторону, как обычно». Экс-вратарь «Краснодара» Синицын о судействе матча
3051 минуту назад
Вальдано раскритиковал Винисиуса за реакцию на замену: «Нездоровое поведение. Он уже не тот, что раньше, и тренер теперь другой»
15сегодня, 13:10
Станкович стал хуже общаться с сыновьями после смены агента. Тренер «Спартака» хотел, чтобы они тоже поменяли представителей (Legalbet)
10сегодня, 13:08
Бернарду заявил, что «Арсенал» получил преимущество над «Ман Сити» из-за расписания: «Обидно, что из-за разницы в отдыхе в два с половиной дня мы не были на высшем уровне. Так нельзя»
22сегодня, 12:49
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская и женская команды «Баварии» вместе отмечают Октоберфест
3 минуты назадФото
Глебов о чтении: «На базе «Динамо» большая библиотека, нам обещали провести экскурсию. Книги там свеженькие – скоро будем брать»
119 минут назад
Карпин о Захаряне в сборной: «Он два раза сыграл по 25 минут. Показываем, что следим за ним, что он в обойме»
126 минут назад
Глушаков хотел бы тренировать «Спартак»: «Хуже точно не будет. Я себе таких помощников возьму, все бы отдыхали со мной»
526 минут назад
Бителло о «Динамо»: «Мы привыкаем к требованиям Карпина, начинаем понимать, что он хочет. Постараемся выигрывать и дальше, чтобы бороться за титул»
427 минут назад
Тренер «Хетафе» о словах Феррана «они только фолят»: «Между нами миллиардная разница, неуважительно так говорить. У «Барсы» по 2 топ-игрока на позиции, а мы ограничены»
14сегодня, 13:10
Губерниев согласился с идеей создания российского «Золотого мяча»: «Назовем его «Интермяч». Пригласим претендентов, а потом откажемся – мы же хозяева»
16сегодня, 12:56
Канчельскис об «МЮ»: «Зидан свободен, почему бы не пригласить? Удивлен, что за Анчелотти не боролись – вопрос к менеджерам, кто Рэтклиффу в уши дует»
14сегодня, 12:53
Алонсо о «Золотом мяче»: «Это не мое – я не вхожу в жюри, мне не нужно голосовать. Не особо задумывался об этом»
1сегодня, 12:53
Тренер «Леванте» Калеро о «Реале»: «Винисиус – один из лучших в мире, Мбаппе – экстраординарный игрок. Алонсо хорошо справляется с ротацией, но мы можем соперничать с кем угодно»
3сегодня, 12:39