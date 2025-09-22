Журавель об интервью Глушенкова после матча с «Краснодаром»: «Я расстроился. Максим показал, что был не в духе. Мог бы на 2-3 минуты свое настроение куда-нибудь спрятать»

Тимур Журавель расстроился из-за интервью Максима Глушенкова.

После матча девятого тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Зенит » (0:2) полузащитник «Зенита» дал комментарий, в котором односложно ответил на вопросы. Журавель и Андрей Аршавин предположили , что Глушенков расстроен из-за выбора лучшего игрока матча: награду присудили Луису Энрике .

«Так расстроился вчера из-за интервью Глушенкова , что даже не поделился впечатлениями от игры. Максим был не в духе и показал это в прямом эфире. По-моему, мог бы на 2-3 минуты свое настроение куда-нибудь спрятать…

Впрочем, управление эмоциями в принципе у многих не самая сильная сторона. Моя, кстати, тоже. Ну, зато мы с вами увидели новый ракурс, вот такой непростой характер», – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.

