«ПСЖ» признан лучшим клубом сезона по версии France Football. Команда Энрике взяла 4 трофея

France Football признал «ПСЖ» лучшим клубом сезона.

Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи получил награду от лица команды, сегодня игравшей с «Марселем» в Лиге 1.

В сезоне-2024/25 «ПСЖ » выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Франции, а также дошел до финала клубного чемпионата мира.

Лучшим клубом в женском футболе признан «Арсенал », победивший в ЛЧ.