«ПСЖ» признан лучшим клубом сезона по версии France Football. Команда Энрике взяла 4 трофея
France Football признал «ПСЖ» лучшим клубом сезона.
Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи получил награду от лица команды, сегодня игравшей с «Марселем» в Лиге 1.
В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Франции, а также дошел до финала клубного чемпионата мира.
Лучшим клубом в женском футболе признан «Арсенал», победивший в ЛЧ.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?34671 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Золотого мяча»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости