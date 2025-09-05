  • Спортс
  • Нули России с Иорданией, план ужесточения лимита утвержден, поражение Германии, Леви ушел из «Тоттенхэма», Осинькин возглавил «Сочи», Макгрегор идет в президенты Ирландии и другие новости
17

Нули России с Иорданией, план ужесточения лимита утвержден, поражение Германии, Леви ушел из «Тоттенхэма», Осинькин возглавил «Сочи», Макгрегор идет в президенты Ирландии и другие новости

1. Россия не забила Иордании в BetBoom товарищеском матче – 0:0. Более того, гости превзошли россиян по ударам – 15:13 и 6:3 в створ. 

2. План ужесточения лимита утвержден: сезон-2026/27 – 11 иностранцев в заявке и 6 на поле, 2027/28 – 10/6, 2028/29 – 10/5, сообщает инсайдер Иван Карпов.

3. В европейской квалификации ЧМ-2026 Испания разгромила Болгарию, Германия внезапно уступила Словакии, Нидерланды сыграли вничью с Польшей, Грузия уступила Турции, Казахстан проиграл Уэльсу.

В Южной Америке Аргентина разгромила Венесуэлу (3:0) благодаря дублю Месси (113-й и 114-й голы Лео за сборную – больше в национальных командах только у Роналду). Перед игрой форвард едва сдерживал слезы – это может быть его последний домашний матч в составе Аргентины.

Бразилия победила Чили (3:0) – забили Эстевао, Пакета и Гимараэс, Луис Энрике сделал голевую, Дуглас Сантос сыграл полный матч

4. US Open. Арина Соболенко вышла в финал (в 3-й раз подряд на этом турнире), обыграв Джессику Пегулу. Ее соперницей в решающем матче будет Аманда Анисимова, выбившая Наоми Осаку. 

5. Игорь Осинькин возглавил «Сочи» после отставки Роберта Морено. Контракт тренера – до конца сезона.

6. Дэниэл Леви покинул пост председателя правления «Тоттенхэма». Он возглавлял клуб с 2001-го.

7. Холанд, Экитике, Грилиш, Жоао Педро, Калафьори, Собослаи – среди номинантов на приз лучшему игроку августа в АПЛ.

8. Определились все пары 1/8 финала Евробаскета. В частности, Литва сыграет с Латвией, Словения – с  Италией, Франция будет противостоять Грузии. 

9. «Краснодар» арендовал защитника Валентина Пальцева у махачкалинского «Динамо» с обязательным выкупом.

10. ЦСКА интересовался Угальде, однако форвард «Спартака» не хочет переходить в другой российский клуб.

11. Конор Макгрегор будет баллотироваться в президенты Ирландии: «Настало время для перемен».

12. ВАР на матче «Райо» и «Барсы» не работал из-за розетки на стадионе, не справлявшейся с мощностью оборудования, сообщила Marca. Ла Лига отрицает эту информацию: «Инцидент произошел из-за сбоя в устройстве, сработала защита».

13. В Киргизии могут обязать альпинистов получать разрешения на высокие восхождения.

14. Скончался известный итальянский модельер Джорджо Армани – владелец баскетбольного клуба «Милан».

Цитаты дня.

Татьяна Тарасова: «Тутберидзе – большой русский тренер, а вот кто такая Рудковская – не знаю. Мне жаль, что она высказываниями испортит Плющенко всю жизнь»

Дегтярев об ужесточении лимита: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может»

Андрей Аршавин: «Жесткий лимит – это глупости. Он приведет только к росту зарплат, спровоцированному искусственно созданным дефицитом талантливых игроков»

Оши о буллитах в игре с Россией в Сочи: «Ребята такие: «Путин был здесь. Будь осторожен». Я боялся за свою жизнь, позвонил жене и сказал: «Я люблю тебя»

Семак об ужесточении лимита: «Ограничения не способствуют развитию футбола. Лучшие моменты нашего футбола случались, когда лимит отсутствовал»

Фернандо Алонсо против сокращения Гран-при: «Никто не говорит о 60-минутных футбольных матчах. Проблема в обществе и детях, а не в «Ф-1»

Александер Чеферин: «Спорт не должен указывать путь через запреты. Мы верили, что он поможет положить конец конфликту на Украине. Жизнь показала обратное»

