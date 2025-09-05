Месси забил 113-й и 114-й голы за Аргентину. Он второй по мячам за сборные – уступает лишь Роналду (138)

Лионель Месси отстает на 24 мяча от Криштиану Роналду по голам за сборную.

Нападающий сборной Аргентины сделал дубль в матче против Венесуэлы (3:0) в матче квалификации ЧМ-2026.

Таким образом, Лионель Месси забил 113-й и 114-й голы за национальную команду в 194 играх.

Аргентинец находится на второй позиции в истории по голам за сборные, уступая только португальцу Криштиану Роналду , в активе которого 138 мячей в 221 матчах.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Венесуэла.