Ла Лига отрицает, что ВАР на матче «Райо» и «Барсы» не работал из-за розетки на стадионе: «Инцидент произошел из-за сбоя в устройстве, сработала защита»
Команды сыграли вничью (1:1) на стадионе «Кампо де Вальекас» в 3-м туре Ла Лиги.
В первом тайме «Барселона» заработала пенальти, который реализовал Ламин Ямаль. Главный арбитр встречи Матео Бускетс не мог посмотреть повтор эпизода из-за нарушений в работе ВАР.
Впоследствии компания Mediapro, отвечающая за ВАР в Ла Лиге, заявила, что сбои в работе системы были связаны с тем, что розетка на стадионе не справлялась с мощностью оборудования.
«Инцидент в системе ВАР произошел из-за внутреннего сбоя в устройстве Mediapro, в результате которого произошла утечка электроэнергии и сработали устройства защитного отключения как на стадионе, так и на внешнем генераторе.
Оборудование на стадионе «Кампо де Вальекас» всегда работало исправно, на той же неделе там без происшествий был сыгран еврокубковый матч (с «Неманом» в квалификации Лиги конференций – Спортс’‘).
Важно помнить, что на стадионах Ла Лиги используются устройства защитного отключения, рассчитанные на утечку в 30 мА, которые необходимы для защиты людей, находящихся в телевизионной зоне. Устройства на 300 мА, подобные тем, которые предлагает Mediapro, не защищают людей от поражения электрическим током, и их использование увеличивает риск, если не приняты специальные меры безопасности», – говорится в заявлении Ла Лиги.