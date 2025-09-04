Ла Лига отрицает, что ВАР на матче «Райо» и «Барсы» не работал из-за розетки на стадионе: «Инцидент произошел из-за сбоя в устройстве, сработала защита»

Ла Лига обвинила Mediapro в сбое работы ВАР на матче «Райо Вальекано» и «Барсы».

Команды сыграли вничью (1:1) на стадионе «Кампо де Вальекас» в 3-м туре Ла Лиги.

В первом тайме «Барселона » заработала пенальти, который реализовал Ламин Ямаль. Главный арбитр встречи Матео Бускетс не мог посмотреть повтор эпизода из-за нарушений в работе ВАР.

Впоследствии компания Mediapro, отвечающая за ВАР в Ла Лиге , заявила , что сбои в работе системы были связаны с тем, что розетка на стадионе не справлялась с мощностью оборудования.

«Инцидент в системе ВАР произошел из-за внутреннего сбоя в устройстве Mediapro, в результате которого произошла утечка электроэнергии и сработали устройства защитного отключения как на стадионе, так и на внешнем генераторе.

Оборудование на стадионе «Кампо де Вальекас» всегда работало исправно, на той же неделе там без происшествий был сыгран еврокубковый матч (с «Неманом» в квалификации Лиги конференций – Спортс’‘).

Важно помнить, что на стадионах Ла Лиги используются устройства защитного отключения, рассчитанные на утечку в 30 мА, которые необходимы для защиты людей, находящихся в телевизионной зоне. Устройства на 300 мА, подобные тем, которые предлагает Mediapro, не защищают людей от поражения электрическим током, и их использование увеличивает риск, если не приняты специальные меры безопасности», – говорится в заявлении Ла Лиги.