«Настало время для перемен». Конор Макгрегор будет баллотироваться в президенты Ирландии

Конор призвал ирландцев поддержать выдвижение его кандидатуры на пост президента.

«Граждане Ирландии, настало время для перемен. Как президент я не подпишу ни один закон, пока он не будет одобрен народом. Если вы хотите увидеть мое имя в бюллетене для голосования на пост президента, я призываю вас сегодня связаться с местным окружным советником и попросить их выдвинуть мою кандидатуру.

Наши советники являются основой сообществ. Они работают усерднее и приносят больше пользы, чем те, кто работает в правительстве. Если вы член городского совета, который чувствует, что ваш голос игнорируется, ваши руки связаны, а на ваше сообщество не обращают внимания, тогда я прошу вас поддержать меня», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Ранее Макгрегор вернулся в пул тестируемых бойцов UFC. Он несколько раз заявлял о желании выступить на турнире, планируемом на территории Белого дома в июле 2026-го.

Конор собрался в президенты Ирландии. Что, опять?