Леви покинул пост председателя правления «Тоттенхэма». Он возглавлял клуб с 2001-го

Дэниэл Леви покидает «Тоттенхэм».

Лондонский клуб объявил об уходе Леви с поста председателя правления, который он занимал с 2001 года. При этом никаких изменений в структуре владения и акционеров клуба не произошло.

«Я невероятно горжусь работой, которую проделал вместе с руководством и всеми нашими сотрудниками. Мы превратили этот клуб в мирового гиганта, выступающего на самом высоком уровне. Более того, мы создали сообщество. На протяжении многих лет мне посчастливилось работать с одними из величайших людей в этом виде спорта.

Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Путешествие не всегда было легким, но был достигнут значительный прогресс. Я буду продолжать страстно поддерживать этот клуб», – сказал Леви .