Скончался известный итальянский модельер Джорджо Армани – владелец баскетбольного клуба «Милан»

Легендарный модельер и владелец баскетбольного клуба умер в возрасте 91 года.

Армани приобрел клуб в 2008 году, став единственным владельцем и полностью перестроив управление командой.

Под его руководством «Милан» добился значительных успехов: шесть титулов чемпиона Италии, четыре Кубка Италии и пять Суперкубков страны.

Клуб также снова стал постоянным участником плей-офф Евролиги, а главным достижением стало попадание в «Финал четырех» турнира в 2021 году – впервые почти за 30 лет.

Армани не ограничивался инвестициями – он лично участвовал в развитии клуб, сделав его одним из самых стабильных и авторитетных в Европе.

Все клубы Евролиги выразили свои соболезнования через социальные сети.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
