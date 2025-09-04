Скончался известный итальянский модельер Джорджо Армани – владелец баскетбольного клуба «Милан»

Легендарный модельер и владелец баскетбольного клуба умер в возрасте 91 года.

Армани приобрел клуб в 2008 году, став единственным владельцем и полностью перестроив управление командой.

Под его руководством «Милан » добился значительных успехов: шесть титулов чемпиона Италии, четыре Кубка Италии и пять Суперкубков страны.

Клуб также снова стал постоянным участником плей-офф Евролиги, а главным достижением стало попадание в «Финал четырех» турнира в 2021 году – впервые почти за 30 лет.

Армани не ограничивался инвестициями – он лично участвовал в развитии клуб, сделав его одним из самых стабильных и авторитетных в Европе.

Все клубы Евролиги выразили свои соболезнования через социальные сети.