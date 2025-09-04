В Киргизии могут обязать альпинистов получать разрешения на высокие восхождения.

Этим летом сразу ряд альпинистов погибли в горах Киргизии. В их числе – россиянка Наталья Наговицина , которая осталась на Пике Победы.

«С целью обеспечения безопасности участников восхождений, защиты окружающей среды и развития устойчивой инфраструктуры, необходимо принятие специализированного закона, регулирующего сферу альпинизма.

Прозрачные механизмы допуска и регистрации альпинистов повысят уровень доверия и правовую защищенность участников восхождений. Закон направлен на поддержку экологически ответственного альпинизма и сохранение уникального природного наследия страны.

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду в законе предусмотрено получение пермитов на восхождение на горные вершины, высота которых превышает 6000 метров», – говорится в законопроекте.

Инициатор закона считает, что обязательное получение пермита на восхождения на такие высоты позволит государственным органам отслеживать маршруты альпинистов и при необходимости оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, связанные с риском схода лавин, суровыми погодными условиями, кислородным голоданием и сложной логистикой.

Денежные поступления от выдачи пермита могут направляться на развитие инфраструктуры: горных лагерей, троп, систем связи, финансирование спасательных операций и охрану природных территорий. Это, по мнению парламентария, создаст устойчивую модель, при которой активность альпинистов напрямую способствует развитию местных сообществ и сохранению горной природы.

В тексте законопроекта сказано, что получение пермитов будет не добровольным, а обязательным. Также альпинистов обяжут: выполнять инструкции проводников и сотрудников Службы гражданской защиты; быть подготовленными физически и технически, проходить необходимые тренировки и акклиматизацию; иметь действующую страховку, покрывающую оказание медицинской помощи и эвакуацию; уведомлять соответствующие службы о несчастных случаях; использовать специальное снаряжение; принимать участие в обязательных инструктажах; во время восхождения на горную вершину все отходы жизнедеятельности собирать в отдельные контейнеры или мешки с обязательной их последующей утилизацией в специально предусмотренных местах.



За нарушения требования закона предлагается ввести ответственность, которая пока не определена. Также не озвучен и размер платы на разрешение, его в случае принятия закона должен будет определить кабмин страны.

