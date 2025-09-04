  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо против сокращения Гран-при: «Никто не говорит о 60-минутных футбольных матчах. Проблема в обществе и детях, а не в «Ф-1»
73

Фернандо Алонсо против сокращения Гран-при: «Никто не говорит о 60-минутных футбольных матчах. Проблема в обществе и детях, а не в «Ф-1»

Алонсо не согласен, что «Ф-1» следует сокращать гонки.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос о том, нужно ли сокращать длительность заездов для привлечения молодой аудитории.

«Я уже буду сидеть перед телевизором, когда это случится, так что не знаю. Не считаю это проблемой нашего спорта – пожалуй, изменения не нужны. Однако если Стефано [Доменикали] думает, что это необходимо, ему виднее – мы в хороших руках.

Футбольные матчи довольно длинные. Когда я смотрю по телевизору, то не сосредоточен на игре все 90 минут. Я могу сходить на кухню – ты постоянно отвлекаешься. Но никто не говорит о том, чтобы проводить 60-минутные футбольные матчи или что-то в таком духе.

Проблема в обществе и детях, а не в «Ф-1». Пожалуй, в этом нет необходимости», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Италии.

Ранее руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали заявил, что гонки слишком длинные для молодежи.

Стефано Доменикали: «Гран-при «Формулы-1» слишком длинные для молодой аудитории»

Пике о футболе: «Молодым тяжело смотреть полные матчи. Они потребляют его иначе – через двухминутные обзоры и соцсети»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoСтефано Доменикали
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Италии-2025. Расписание трансляций
2вчера, 19:30
Макс Ферстаппен: «Если захочу перейти в «Феррари», то ради побед»
11вчера, 19:03
Изак Аджар: «Мне нужен разбитый трофей – даже не знаю, где он. Новый не будет пахнуть шампанским»
вчера, 18:47
Лиам Лоусон: «Я не обвиняю всех подряд, как Сайнс. В Нидерландах Карлос атаковал, а меня посчитали агрессивным»
4вчера, 18:18
Ландо Норрис: «Стелла и Браун извинились, но сход – не их вина. «Макларен» должен гордиться 60 гонками без технических проблем»
1вчера, 17:50
Макс Ферстаппен о длительности Гран-при: «Ф-1» не должна делать слишком безумные вещи. Спринты – это уже достаточно безумно»
1вчера, 17:33
Ландо Норрис: «Я все еще могу выиграть титул без форс-мажора»
9вчера, 17:15
«Уильямс» запросил право на пересмотр штрафа Сайнса в Нидерландах
вчера, 16:09
Макс Ферстаппен о сходе Норриса: «Для меня это ничего не меняет. Можно лидировать или отставать на 30 очков, судьба чемпионата все еще зависит от тебя»
вчера, 15:59
Карлос Сайнс: «Уильямс» изучает, можно ли оспорить штраф в Нидерландах. Стюарды сами поняли, что решение не лучшее»
10вчера, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
1 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото