Фернандо Алонсо против сокращения Гран-при: «Никто не говорит о 60-минутных футбольных матчах. Проблема в обществе и детях, а не в «Ф-1»

Алонсо не согласен, что «Ф-1» следует сокращать гонки.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо ответил на вопрос о том, нужно ли сокращать длительность заездов для привлечения молодой аудитории.

«Я уже буду сидеть перед телевизором, когда это случится, так что не знаю. Не считаю это проблемой нашего спорта – пожалуй, изменения не нужны. Однако если Стефано [Доменикали] думает, что это необходимо, ему виднее – мы в хороших руках.

Футбольные матчи довольно длинные. Когда я смотрю по телевизору, то не сосредоточен на игре все 90 минут. Я могу сходить на кухню – ты постоянно отвлекаешься. Но никто не говорит о том, чтобы проводить 60-минутные футбольные матчи или что-то в таком духе.

Проблема в обществе и детях, а не в «Ф-1». Пожалуй, в этом нет необходимости», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Италии.

Ранее руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали заявил, что гонки слишком длинные для молодежи.

