  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александер Чеферин: «Спорт не должен указывать путь через запреты. Мы верили, что он поможет положить конец конфликту на Украине. Жизнь показала обратное»
84

Александер Чеферин: «Спорт не должен указывать путь через запреты. Мы верили, что он поможет положить конец конфликту на Украине. Жизнь показала обратное»

Александер Чеферин объяснил, почему выступает против отстранения спортсменов.

Президент УЕФА высказался о ситуации с отстранением российских команд, оценивая возможность бана клубов из Израиля в турнирах УЕФА.

«Бывший игрок сборной Югославии [Деян] Савичевич, который сейчас является президентом Федерации футбола Черногории, сказал, что в 1992-м, когда Югославии запретили участвовать в чемпионате Европы, все игроки были против [Слободана] Милошевича. Все они были против системы. Система была недемократичной и так далее. Но их выгнали. И результатом политических санкций стала ненависть к Западу, которая сохраняется до сих пор. Если в Сербии, например, провести референдум о вступлении в НАТО, 80 процентов будут против.

Так что, на мой взгляд, спорт должен указывать путь, но не через запреты на участие в соревнованиях. Но, честно говоря, опять же, из-за конфликта между Россией и Украиной (здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘) была почти истерическая политическая реакция. Мы были одними из первых, кто начал действовать, искренне веря, что спорт поможет положить конец этой трагедии. К сожалению, жизнь показала нам обратное.

Сейчас я не вижу особой реакции со стороны политиков. Со стороны гражданского общества она огромна. И я не могу понять, как политик, который может многое сделать, чтобы остановить конфликт где бы то ни было, может спокойно спать, видя, как гибнут люди. Я этого не понимаю. Разве футбол должен решать эти проблемы? Да ни в коем случае», – сказал президент УЕФА в интервью Politico.

Чеферин о бане России: «Я не сторонник запрета. Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Это очень тяжело»

Чеферин об отмене допуска России U17: «Началась политическая истерия. К детям нужно относиться по-другому – они бы поняли, что мы не враги. Сейчас они воспитываются в страхе и ненависти»

Нули России с Иорданией – как вам?9150 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Алексей Белоус
logoАлександер Чеферин
logoУЕФА
Политика
Деян Савичевич
logoвысшая лига Израиль
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Глава ВТБ Костин о Карпине в «Динамо»: «Лимит доверия не исчерпан. Пускай работает, что сразу… Проиграл – и сразу увольнять?»
2 минуты назад
Песков об ужесточении лимита в РПЛ: «Специалисты должны решать»
515 минут назад
«Карпин – не тренер. Как ты можешь возглавить топ-клуб, если не завоевал ни одного трофея? Было странно везти футболистов из «Ростова». Попов о «Динамо»
1827 минут назад
Пальцев о «Спартаке»: «Клуб прислал оффер за день до матча 1-го тура – с условием, что я не должен играть. Это не только для руководства «Махачкалы», но и для меня неприемлемо»
1145 минут назад
Карпин про 0:0 с Иорданией: «Академично играли в 1-м тайме – думали, что и так обыграем. Не ожидали таких скоростей, агрессивных, интенсивных действий»
18сегодня, 04:55
Месси еще не решил, сыграет ли на ЧМ-2026: «Иду к цели день за днем, руководствуясь ощущениями. Когда чувствую себя хорошо – мне это нравится. Когда нет – не получаю удовольствия»
15сегодня, 04:45
Карло Анчелотти: «Луис Энрике обладает исключительным талантом – силен физически, фантастически играет один в один. За счет свежести он изменил ход матча с Чили»
24сегодня, 04:30
Нули России с Иорданией, план ужесточения лимита утвержден, поражение Германии, Леви ушел из «Тоттенхэма», Осинькин возглавил «Сочи», Макгрегор идет в президенты Ирландии и другие новости
9сегодня, 04:15
Суарес извинился за плевок в сотрудника «Сиэтла»: «Я совершил ошибку. Это был момент огромного напряжения и разочарования, но это не оправдывает моей реакции»
18сегодня, 03:54
Один футболист играл и с Ямалем, и с Аршавиным. Сможете назвать его?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Месси пропустит матч с Эквадором: «Тренер решил дать мне отдохнуть – травма сбила мой ритм. Мы играем в МЛС – это наша цель»
351 минуту назад
Ташуев про Моуринью в РПЛ: «Если есть возможность просто так отдать большие деньги – пусть отдают. Ради пресс-конференций подписывать, что ли? Давайте себя уважать – у нас сильная страна»
13сегодня, 04:20
Бразилия выиграла 2 из 3 матчей при Анчелотти при разнице голов 4:0. Дальше – Боливия
1сегодня, 03:30
Месси прервал серию из 4 матчей без голов за Аргентину. Форвард забил за сборную впервые с октября 2024 года
4сегодня, 03:10
Аргентина не проигрывает 6 матчей подряд в отборе на ЧМ – 5 побед и 1 ничья. Команда Скалони набрал 38 очков в 17 играх
3сегодня, 02:01
Батраков о возможном переходе в «Зенит»: «Для чего вы провоцируете? Я игрок «Локомотива» – стараюсь наслаждаться моментом и прогрессировать»
9сегодня, 01:15
«Динамо» Загреб арендует Беннасера с правом выкупа. Хорватский клуб договорился с «Миланом»
2сегодня, 00:06
Швайнштайгер о 0:2 от Словакии: «Германии еще повезет, если с такой игрой она попадет на ЧМ. Ни минуты не верил, что мы победим. Игроки должны осознать, что это было плохо»
7вчера, 21:58
Де ла Фуэнте о 3:0 с Болгарией: «В 1-м тайме Испания обеспечила результат, во втором сосредоточились на совершенствовании. Следующая игра будет лучше, важно быть самокритичными»
1вчера, 21:55
Киммих о 0:2 со Словакией: «До матча мы говорили о победе на ЧМ, но с такой игрой Германии будет непросто отобраться. Дело не в тактике, а в отношении»
5вчера, 21:48