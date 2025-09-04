Александер Чеферин: «Спорт не должен указывать путь через запреты. Мы верили, что он поможет положить конец конфликту на Украине. Жизнь показала обратное»

Александер Чеферин объяснил, почему выступает против отстранения спортсменов.

Президент УЕФА высказался о ситуации с отстранением российских команд, оценивая возможность бана клубов из Израиля в турнирах УЕФА.

«Бывший игрок сборной Югославии [Деян ] Савичевич, который сейчас является президентом Федерации футбола Черногории, сказал, что в 1992-м, когда Югославии запретили участвовать в чемпионате Европы, все игроки были против [Слободана] Милошевича. Все они были против системы. Система была недемократичной и так далее. Но их выгнали. И результатом политических санкций стала ненависть к Западу, которая сохраняется до сих пор. Если в Сербии, например, провести референдум о вступлении в НАТО, 80 процентов будут против.

Так что, на мой взгляд, спорт должен указывать путь, но не через запреты на участие в соревнованиях. Но, честно говоря, опять же, из-за конфликта между Россией и Украиной (здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘) была почти истерическая политическая реакция. Мы были одними из первых, кто начал действовать, искренне веря, что спорт поможет положить конец этой трагедии. К сожалению, жизнь показала нам обратное.

Сейчас я не вижу особой реакции со стороны политиков. Со стороны гражданского общества она огромна. И я не могу понять, как политик, который может многое сделать, чтобы остановить конфликт где бы то ни было, может спокойно спать, видя, как гибнут люди. Я этого не понимаю. Разве футбол должен решать эти проблемы? Да ни в коем случае», – сказал президент УЕФА в интервью Politico.

Чеферин о бане России: «Я не сторонник запрета. Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Это очень тяжело»

Чеферин об отмене допуска России U17: «Началась политическая истерия. К детям нужно относиться по-другому – они бы поняли, что мы не враги. Сейчас они воспитываются в страхе и ненависти»