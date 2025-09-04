Андрей Аршавин: «Жесткий лимит – это глупости. Он приведет только к росту зарплат, спровоцированному искусственно созданным дефицитом талантливых игроков»

Андрей Аршавин назвал ужесточение лимита на легионеров глупостью.

«На мой взгляд, жесткий лимит – это глупости. Он приведет только к росту зарплат, спровоцированному искусственно созданным дефицитом талантливых игроков на рынке. Средние и слабые российские футболисты будут получать больше денег, вот и все. Это ни к чему не приведет.

Дело не в лимите, а в том, какие футболисты вырастают в наших клубных академиях. Талантливому игроку никакой легионер не помешает, он будет играть при любом лимите, поскольку тренер не враг себе. Сильный футболист всегда пробьется. Поэтому нужно направлять внимание и ресурсы на качественную подготовку молодых российских футболистов. Вот и все.

Когда мы выигрывали еврокубки, костяк «Зенита » составляли россияне. В финале Кубка УЕФА на поле было семь россиян, многие из которых через месяц выиграли бронзовые медали Евро. При этом лимит в чемпионате тогда был очень мягким», – сказал бывший полузащитник сборной России.

