Дуглас впервые сыграл за Бразилию в официальном матче. Защитник «Зенита» провел полный матч с Чили и поучаствовал в голе Эстевао

Дуглас Сантос впервые сыграл за сборную Бразилии.

Бразильская команда под руководством Карло Анчелотти обыграла сборную Чили (3:0) в матче квалификации ЧМ-2026.

Защитник Дуглас Сантос, представляющий «Зенит », появился на поле в стартовом составе и провел полный матч.

Дуглас поучаствовал в первом голе бразильской команды: он подключился к атаке по левому флангу, сделал пас внутрь штрафной на Рафинью, удар которого отразил вратарь Лоуренс Вигуру, а после этого с линии ворот мяч добил Эстевао.

Таким образом, Дуглас Сантос впервые сыграл в официальном матче за основную сборную Бразилии .

Футболист играл ранее играл за сборную в товарищеском матче в 2016 году, а также был в заявке на Кубок Америки, но не выходил на поле, и в 2016 году выступал за олимпийскую сборную на Играх.

