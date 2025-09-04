Семак об ужесточении лимита: «Ограничения не способствуют развитию футбола. Лучшие моменты нашего футбола случались, когда лимит отсутствовал»

Сергей Семак раскритиковал ужесточение лимита на легионеров в российском футболе.

«Никакие ограничения не способствуют развитию футбола. Мы знаем, что лучшие моменты нашего футбола случались, когда лимит отсутствовал. Это было связано с поколением талантливых игроков, которые формируют костяк сборной.

Из-за этих ограничений мы будем менее конкурентоспособны на европейском уровне. Зачем делать лимит – загадка для меня. Это непонятая история, которая не добавляет силы российскому футболу», – заявил главный тренер «Зенита ».

Дегтярев об ужесточении лимита: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может»

План ужесточения лимита утвержден: сезон-2026/27 –11 иностранцев в заявке и 6 на поле, 2027/28 – 10/6, 2028/29 – 10/5 (Иван Карпов)