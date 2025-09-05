Месси едва сдерживал слезы на разминке перед матчем с Венесуэлой. Эта игра может стать заключительной домашней для Лео за Аргентину
Лионель Месси сдерживал эмоции в ходе разминки перед матчем с Венесуэлой.
Сборные Аргентины и Венесуэлы проводят игру в рамках квалификации на ЧМ-2026.
Форвард аргентинской команды Лионель Месси, для которого этот матч за сборную может стать заключительным перед домашними трибунами, открыл счет на 39-й минуте.
По ходу разминки футболист едва сдерживал эмоции.
На поле перед началом игры Месси вышел вместе со своими тремя детьми, с которыми он слушал национальный гимн.
Фото: Juez Centra
Нули России с Иорданией – как вам?16051 голос
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости