Месси едва сдерживал слезы на разминке перед матчем с Венесуэлой. Эта игра может стать заключительной домашней для Лео за Аргентину

Лионель Месси сдерживал эмоции в ходе разминки перед матчем с Венесуэлой.

Сборные Аргентины и Венесуэлы проводят игру в рамках квалификации на ЧМ-2026.

Форвард аргентинской команды Лионель Месси , для которого этот матч за сборную может стать заключительным перед домашними трибунами, открыл счет на 39-й минуте.

По ходу разминки футболист едва сдерживал эмоции.

На поле перед началом игры Месси вышел вместе со своими тремя детьми, с которыми он слушал национальный гимн.

Фото: Juez Centra