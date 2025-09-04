ВАР на матче «Райо» и «Барсы» не работал из-за розетки на стадионе, не справлявшейся с мощностью оборудования

Стали известны причины сбоя в работе ВАР на матче «Райо Вальекано» и «Барселоны».

Команды сыграли вничью (1:1) в матче 3-го тура Ла Лиги 31 августа.

В первом тайме «Барселона » заработала пенальти, который реализовал Ламин Ямаль. Главный арбитр встречи Матео Бускетс не мог посмотреть повтор эпизода из-за нарушений в работе ВАР.

Компания Mediapro, отвечающая за ВАР в Ла Лиге, выяснила, что перебои в работе системы были связаны с тем, что розетка на стадионе «Кампо де Вальекас» не позволяла обеспечить надлежащее функционирование оборудования. Устройство защитного отключения не обладало достаточной чувствительностью, чтобы выдерживать требуемое энергопотребление.

До начала матча и во время первого тайма использовались доступные на тот момент возможности обеспечения подачи электроэнергии, но все попытки оказались безуспешными. Во время перерыва систему подключили к источнику бесперебойного питания до тех пор, пока не был получен адаптер. Система была подвергнута анализу и стресс-тестированию без каких-либо инцидентов.