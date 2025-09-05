Анисимова вышла в финал на втором «Большом шлеме» подряд

Аманда Анисимова вышла в финал US Open.

Американка обыграла четырехкратную чемпионку турниров «Большого шлема» Наоми Осаку – 6:7(4), 7:6(3), 6:3.

Анисимова вышла в финал на втором «Шлеме» подряд. На «Уимблдоне » она не взяла ни гейма в решающем матче против Иги Швентек .

За титул американка, родители которой в 1990-х переехали в США из Москвы, поборется с Ариной Соболенко .