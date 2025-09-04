  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дегтярев об ужесточении лимита: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может»
136

Дегтярев об ужесточении лимита: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может»

Министр спорта РФ считает лимит на легионеров в России слишком мягким.

«Во многих странах мира действует достаточно жесткий лимит. В Испании в заявке клуба на сезон должно быть не более 5 игроков из стран – не членов Евросоюза, из которых не более 3 в заявке на матч. В Италии в заявке клуба на матч должно быть не менее 8 итальянцев и не более 2 игроков из стран – не членов Евросоюза. В Китае в заявку на матч могут быть включены пять легионеров.

Когда мы говорим о нашем лимите, то он слишком мягкий. Я об этом не раз говорил. Мы таргетируем пять иностранцев на поле – десять в заявке. Вопрос лишь в том, в каком году мы такой лимит введем. 9 сентября мы собираем РФС, РПЛ, будет обстоятельный разговор. Я вижу так: 5 на 10 к 2028 году. Плавное снижение.

Апеллировать к иностранному опыту не надо. Никаких дискуссий быть не может», – сказал Михаил Дегтярев.

Сейчас клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку на сезон 13 иностранных футболистов, а выпускать на поле не более 8 легионеров единовременно.

Нули России с Иорданией – как вам?9131 голос
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
Политика
logoМатч ТВ
logoРФС
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
