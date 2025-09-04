Испания разгромила Болгарию на выезде – 3:0! Ойарсабаль, Кукурелья и Мерино забили, у Ямаля ассист

Сборная Испании победила гостях Болгарию (3:0) в 5-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил в Софии на стадионе «Васил Левски».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Микель Ойарсабаль открыл счет на 5-й минуте. Марк Кукурелья забил на 30-й минуте. Микель Мерино отличился на 38-й с передачи Ламина Ямаля.

