Испания разгромила Болгарию на выезде – 3:0! Ойарсабаль, Кукурелья и Мерино забили, у Ямаля ассист
Сборная Испании победила гостях Болгарию (3:0) в 5-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч проходил в Софии на стадионе «Васил Левски».
Микель Ойарсабаль открыл счет на 5-й минуте. Марк Кукурелья забил на 30-й минуте. Микель Мерино отличился на 38-й с передачи Ламина Ямаля.
Квалификация ЧМ. 5 тур
4 сентября 18:45, Васил Левски
