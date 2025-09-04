  • Спортс
  • Испания разгромила Болгарию на выезде – 3:0! Ойарсабаль, Кукурелья и Мерино забили, у Ямаля ассист
Испания разгромила Болгарию на выезде – 3:0! Ойарсабаль, Кукурелья и Мерино забили, у Ямаля ассист

Сборная Испании победила гостях Болгарию (3:0) в 5-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил в Софии на стадионе «Васил Левски».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Микель Ойарсабаль открыл счет на 5-й минуте. Марк Кукурелья забил на 30-й минуте. Микель Мерино отличился на 38-й с передачи Ламина Ямаля.

Квалификация ЧМ. 5 тур
4 сентября 18:45, Васил Левски
Болгария
Завершен
0 - 3
Испания
Матч окончен
Чочев   Миланов
81’
79’
Ямаль   Родригес
Кирилов   Минчев
72’
Колев   Николов
71’
71’
Н. Уильямс   Ольмо
Нюрнбергер   Божинов
62’
62’
Субименди   Родри Эрнандес
62’
Порро   Карвахаль
Панайотов   Петков
46’
46’
Ле Норман   Кубарси
2тайм
Перерыв
39’
Ле Норман
38’
  Мерино
30’
  Кукурелья
5’
  Ойарсабаль
Болгария
Вуцов, Димитров, Недялков, Нюрнбергер, Tsenov, Груев, Чочев, Панайотов, Минков, Кирилов, Колев
Запасные: Митов, Атанасов, Минчев, Петров, Краев, Николов, Дюлгеров, Петков, Петков, Божинов, Миланов, Десподов
1тайм
Испания:
Унаи Симон, Кукурелья, Хейсен, Ле Норман, Порро, Педри, Субименди, Мерино, Н. Уильямс, Ойарсабаль, Ямаль
Запасные: Родригес, Ремиро, Алеиш Гарсия, Мората, Ольмо, Карвахаль, Родри Эрнандес, Райя, Кубарси, Гримальдо, Фермин Лопес, Ферран Торрес
Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Нули России с Иорданией – как вам?9121 голос
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
