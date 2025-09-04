Оши о буллитах в игре с Россией в Сочи: «Ребята такие: «Путин был здесь. Будь осторожен». Я боялся за свою жизнь, позвонил жене и сказал: «Я люблю тебя»

Ти Джей Оши рассказал, что боялся за свою жизнь после матча против России в Сочи.

В матче группового этапа Олимпиады-2014 в Сочи против сборной России Оши реализовал 4 из 6 своих послематчевых буллитов и принес победу сборной США (3:2 Б).

– Кажется, Путин был на матче, когда ты забил все те голы в ворота России, верно?

– Это то, что я слышал. Я буквально... Не знаю, может, ребята из команды залезли мне в голову, но мне потом нужно было ехать в студию NBC, чтобы заняться медиа-делами. И они такие...

Помните, мы катались там на велосипедах или что-то в этом роде? И они такие: «Просто подожди здесь, кто-нибудь приедет и заберет тебя». А на улице темно, я стою там, а ребята такие: «Знаешь, будь осторожен, ты же знаешь, что ты в России. Путин был здесь». И я буквально позвонил жене и такой: «Я люблю тебя».

Даже вначале они говорили: «Знаешь, если ты уедешь из Олимпийской деревни, не надевай одежду сборной США». И вот все эти вещи у меня в голове, и тут подъезжает русский парень, забирает меня. Я сажусь в машину, там тихо, мы просто едем. Мы ехали, наверное, минут пять, но ощущение было такое, будто ехали полчаса.

Я пытался следить за тем, куда мы едем, если придется возвращаться. Но, очевидно, все было в порядке. Парень был суперпрофессионален и приятен, он просто высадил меня у студии NBC. Но да, я боялся за свою жизнь, – сказал экс-нападающий сборной США, «Вашингтона » и «Сент-Луиса » Ти Джей Оши .