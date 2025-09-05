21

Аргентина разгромила Венесуэлу благодаря дублю Месси – 3:0. Лаутаро тоже забил

Аргентина обыграла Венесуэлу (3:0) в матче отбора ЧМ-2026.

Игра прошла на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий аргентинской команды Лионель Месси открыл счет на 39-й минуте. Лаутаро Мартинес удвоил разницу в счете на 76-й минуте. Месси сделал дубль на 80-й минуте.

Квалификация ЧМ. 17 тур
4 сентября 23:30, Монументаль Антонио Веспусио Либерти
Аргентина
Завершен
3 - 0
Венесуэла
Матч окончен
Молина   Симеоне
81’
Альмада   Пас
81’
81’
Бельо   Мурильо
  Месси
80’
  Мартинес
76’
Альварес   Мартинес
74’
Паредес   Паласиос
74’
67’
Саварино   Флорес
Ромеро
64’
Мастантуоно   Н. Гонсалес
63’
60’
Арамбуру
56’
Рондон   Мартинес
56’
Наварро   Сотельдо
46’
Ринкон   Ириарте
2тайм
Перерыв
  Месси
39’
16’
Кассерес
Аргентина
Мартинес, Тальяфико, Отаменди, Ромеро, Молина, Паредес, Де Поль, Альмада, Мастантуоно, Альварес, Месси
Запасные: Акунья, Симеоне, Монтьель, Паласиос, Н. Гонсалес, Мартинес, Бенитес, Рульи, Балерди, Ло Чельсо, Мак Аллистер, Пас
1тайм
Венесуэла:
Ромо, Наварро, Арамбуру, Макун, Анхель, Феррареси, Кассерес, Ринкон, Бельо, Рондон, Саварино
Запасные: Гонсалес, Мехиас, Перейра, Келси, Фариньес, Флорес, Мендоса, Мурильо, Сотельдо, Ириарте, Бароха, Мартинес
Подробнее

Таблица квалификации ЧМ 2026 в Южной Америке

Статистика квалификации ЧМ 2026 в Южной Америке

Нули России с Иорданией – как вам?9240 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
logoСборная Венесуэлы по футболу
онлайны
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛионель Месси
logoЛаутаро Мартинес
