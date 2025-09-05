Аргентина разгромила Венесуэлу благодаря дублю Месси – 3:0. Лаутаро тоже забил

Аргентина обыграла Венесуэлу (3:0) в матче отбора ЧМ-2026.

Игра прошла на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий аргентинской команды Лионель Месси открыл счет на 39-й минуте. Лаутаро Мартинес удвоил разницу в счете на 76-й минуте. Месси сделал дубль на 80-й минуте.

Таблица квалификации ЧМ 2026 в Южной Америке

Статистика квалификации ЧМ 2026 в Южной Америке