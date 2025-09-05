Матч окончен
Аргентина разгромила Венесуэлу благодаря дублю Месси – 3:0. Лаутаро тоже забил
Аргентина обыграла Венесуэлу (3:0) в матче отбора ЧМ-2026.
Игра прошла на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Нападающий аргентинской команды Лионель Месси открыл счет на 39-й минуте. Лаутаро Мартинес удвоил разницу в счете на 76-й минуте. Месси сделал дубль на 80-й минуте.
Квалификация ЧМ. 17 тур
4 сентября 23:30, Монументаль Антонио Веспусио Либерти
Таблица квалификации ЧМ 2026 в Южной Америке
Нули России с Иорданией – как вам?9240 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости