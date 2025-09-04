Осинькин возглавил «Сочи». Контракт тренера – до конца сезона

Игорь Осинькин возглавил «Сочи».

60-летний специалист сменил на тренерском посту Роберта Морено . Контракт с испанцем был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Игорь Осинькин – главный тренер «Сочи »!

Контракт со специалистом подписан до конца этого сезона.

В его штаб также вошли старший тренер Сергей Корниленко , тренеры Арсен Папикян и Михаил Семерня.

Игорь Витальевич, добро пожаловать в Сочи!» – говорится в сообщении сочинского клуба.