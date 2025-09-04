Осинькин возглавил «Сочи». Контракт тренера – до конца сезона
Игорь Осинькин возглавил «Сочи».
60-летний специалист сменил на тренерском посту Роберта Морено. Контракт с испанцем был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Игорь Осинькин – главный тренер «Сочи»!
Контракт со специалистом подписан до конца этого сезона.
В его штаб также вошли старший тренер Сергей Корниленко, тренеры Арсен Папикян и Михаил Семерня.
Игорь Витальевич, добро пожаловать в Сочи!» – говорится в сообщении сочинского клуба.
Нули России с Иорданией – как вам?9152 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Сочи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости