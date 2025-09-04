ЦСКА интересовался Угальде. Форвард «Спартака» не хочет переходить в другой российский клуб («СЭ»)
ЦСКА интересовался Манфредом Угальде.
По информации «Спорт-Экспресса», армейцы рассматривали возможность приобретения форварда «Спартака». Клуб видел в нем потенциальное усиление линии атаки.
Однако сам игрок не намерен переходить из «Спартака» в другой российский клуб ввиду отсутствия еврокубков. Контракт Угальде с красно-белыми рассчитан до 2028 года.
В текущем сезоне Мир РПЛ костариканец провел 7 матчей и не отличился результативными действиями.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
