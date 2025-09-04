ЦСКА интересовался Угальде. Форвард «Спартака» не хочет переходить в другой российский клуб («СЭ»)

ЦСКА интересовался Манфредом Угальде.

По информации «Спорт-Экспресса», армейцы рассматривали возможность приобретения форварда «Спартака ». Клуб видел в нем потенциальное усиление линии атаки.

Однако сам игрок не намерен переходить из «Спартака» в другой российский клуб ввиду отсутствия еврокубков. Контракт Угальде с красно-белыми рассчитан до 2028 года.

В текущем сезоне Мир РПЛ костариканец провел 7 матчей и не отличился результативными действиями.