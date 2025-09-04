План ужесточения лимита утвержден: сезон-2026/27 – 11 иностранцев в заявке и 6 на поле, 2027/28 – 10/6, 2028/29 – 10/5 (Иван Карпов)

Стал известен план постепенного ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планируемом «плавном снижении» количества иностранных игроков в чемпионате России. Цель была определена так: пять иностранцев на поле – десять в заявке к 2028 году.

По данным инсайдера Ивана Карпова, общий план ужесточения лимита уже утвержден.

Согласно ему, к сезону-2026/27 будет 11 легионеров в заявке и 6 на поле, к сезону-2027/28 – 10/6, а к сезону-2028/29 – 10/5.