  Спортс
  Футбол
  Новости
  • Россия не забила Иордании в товарищеском матче – 0:0. Кирилл Глебов дебютировал в сборной
Россия не забила Иордании в товарищеском матче – 0:0. Кирилл Глебов дебютировал в сборной

Сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0) в товарищеском матче.

BetBoom товарищеская игра прошла на «Лукойл Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кирилл Глебов дебютировал за национальную команду, на 62-й минуте заменив Андрея Мостового.

Товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные).
4 сентября 17:00, Лукойл Арена
Россия
Завершен
0 - 0
Иордания
Матч окончен
Черников   Ан. Миранчук
87’
87’
Саде   Джамус
87’
Аль-Курайши   Абу Аль-Джазар
87’
Олван   Бани Хани
Воробьев   Мусаев
76’
Литвинов
72’
68’
Абу Таха   Абу Хашиш
Морозов
68’
64’
Аль-Наймат   Аль-Марди
Горшков   Круговой
62’
Мостовой   Глебов
62’
Вахания   Сильянов
61’
Обляков   Батраков
61’
2тайм
Перерыв
Мостовой
43’
Россия
Максименко, Горшков, Морозов, Вахания, Литвинов, Баринов, Черников, Обляков, Мостовой, Воробьев, Глушенков
Запасные: Адамов, Сильянов, Глебов, Глебов, Кисляк, Ставер, Осипенко, Мусаев, Сергеев, Лукин, Самошников, Батраков, Круговой, Ан. Миранчук
1тайм
Иордания:
Абу-Лайла, Абуалнади, Абу-Араб, Насиб, Абу Таха, Аль-Рашдан, Саде, Аль-Курайши, Аль-Наймат, Олван, Аль-Тамари
Запасные: Обайд, Айед, Абу-Зрайк, Аль-Хадж, Бани-Аттия, Шалабия, Смеери, Джамус, Аль-Хурани, Аль-Росан, Аль-Марди, Бани Хани, Абу Дагаб, Абу Аль-Джазар, Абу Хашиш
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoСборная России по футболу
logoСборная Иордании по футболу
товарищеские матчи (сборные)
онлайны
logoКирилл Глебов
