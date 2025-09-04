Матч окончен
Россия не забила Иордании в товарищеском матче – 0:0. Кирилл Глебов дебютировал в сборной
Сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0) в товарищеском матче.
BetBoom товарищеская игра прошла на «Лукойл Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кирилл Глебов дебютировал за национальную команду, на 62-й минуте заменив Андрея Мостового.
Товарищеский матч
4 сентября 17:00, Лукойл Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
