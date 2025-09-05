Бразилия победила Чили (3:0) – забили Эстевао, Пакета и Гимараэс. Луис Энрике сделал голевую, Дуглас Сантос сыграл полный матч

Бразилия обыграла Чили (3:0) в матче отбора ЧМ-2026.

Встреча прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Вингер бразильской команды Эстевао открыл счет на 38-й минуте. Лукас Пакета увеличил разницу на 72-й минуте. Бруно Гимараэс довел счет до крупного на 76-й минуте.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вышел в стартовом составе Бразилии и провел полный матч. Вингер петербуржцев Луис Энрике появился на поле на замену на 66-й минуте и сделал голевую передачу.

Квалификация ЧМ. 17 тур 5 сентября 00:30, Маракана Бразилия Завершен 3 - 0 Чили Матч окончен Рафинья Ришарлисон 79’ 78’ Аравена Maximiliano José Gutiérrez Jara 77’ Лойола Эчеверрия 77’ Сепеда Ассади Бруно Гимараэс

76’ Лукас Пакета

72’ Мартинелли Лукас Пакета 71’ Жоао Педро Кайо Жорже 71’ Каземиро Сантос 66’ Эстевао Луис Энрике 66’ 59’ Бреретон Тапия 2 тайм Перерыв Каземиро 45’ +5’ 45’ +2’ Марипан Эстевао

38’ Бразилия Алиссон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Франса, Каземиро, Бруно Гимараэс, Мартинелли, Рафинья, Эстевао, Жоао Педро Запасные: Жоао Педро, Уго Соуза, Витиньо, Рафинья, Эстевао, Бенто, Алессандро, Лино, Каземиро, Мартинелли, Кайо Энрике, Фабрисио Бруно 1 тайм Чили: Вигуру, Марипан, Диас, Iván Ramiro Román Hurtado, Суасо, Писарро, Лойола, Ормасабаль, Аравена, Бреретон, Сепеда Запасные: Гонсалес, Альтамирано, Бреретон, Emiliano Máximo Ramos Avilés, Аравена, Жилье, Ian Álex Garguez Gómez, Сепульведа, Лойола, Рейес, Сааведра, Сепеда

Таблица квалификации ЧМ 2026 в Южной Америке

Статистика квалификации ЧМ 2026 в Южной Америке