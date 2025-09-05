Матч окончен
Бразилия победила Чили (3:0) – забили Эстевао, Пакета и Гимараэс. Луис Энрике сделал голевую, Дуглас Сантос сыграл полный матч
Бразилия обыграла Чили (3:0) в матче отбора ЧМ-2026.
Встреча прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Вингер бразильской команды Эстевао открыл счет на 38-й минуте. Лукас Пакета увеличил разницу на 72-й минуте. Бруно Гимараэс довел счет до крупного на 76-й минуте.
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вышел в стартовом составе Бразилии и провел полный матч. Вингер петербуржцев Луис Энрике появился на поле на замену на 66-й минуте и сделал голевую передачу.
Квалификация ЧМ. 17 тур
5 сентября 00:30, Маракана
Таблица квалификации ЧМ 2026 в Южной Америке
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
