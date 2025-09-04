Квалификация ЧМ-2026. Испания разгромила Болгарию, Германия уступила Словакии, Нидерланды сыграли вничью с Польшей, Грузия уступила Турции, Казахстан проиграл Уэльсу

В Европе проходят матчи 5-го тура квалификации ЧМ-2026.

Сборная Испании разгромила в гостях Болгарию (3:0), Германия уступила Словакии (0:2), Нидерланды дома поделили очки с Польшей (1:1), Бельгия на выезде разнесла Лихтенштейн (6:0).

Квалификация ЧМ. 5 тур 4 сентября 18:45, Фейеноорд Нидерланды Завершен 1 - 1 Польша Матч окончен ван Хекке де Врей 87’ 84’ Висьневски Кендзера Рейндерс Клюйверт 84’ де Йонг Тимбер 83’ 80’ Кэш

Симонс Мален 79’ Депай Вегорст 78’ 71’ Зелиньски Капустка 71’ Залевски Вшолек 71’ Шиманьски Гросицки 64’ Левандовски Свидерски 2 тайм Перерыв Думфрис

28’ Нидерланды Вербрюгген, ван де Вен, ван Дейк, ван Хекке, Думфрис, де Йонг, Гравенберх, Гакпо, Рейндерс, Симонс, Депай Запасные: Вегорст, Тимбер, Схаутен, Тимбер, Ланг, Руфс, Мален, де Врей, Клюйверт, Флеккен, Аке, де Лигт 1 тайм Польша: Скорупски, Залевски, Кэш, Кивер, Беднарек, Висьневски, Каминьски, Зелиньски, Слиш, Шиманьски, Левандовски Запасные: Дронговски, Пырка, Свидерски, Грабара, Гросицки, Капустка, Кендзера, Зелковски, Петровски, Букса, Франковски, Вшолек

Квалификация ЧМ. 5 тур 4 сентября 18:45, Райнпарк Штадион Лихтенштейн Завершен 0 - 6 Бельгия Матч окончен 90’ +1’ Фофана

Хаслер Цюнд 84’ Люхингер Вольфингер 84’ 79’ Менье Диегу Морейра Вольфингер Майер 76’ 70’ Тилеманс

Хаслер 69’ 67’ де Кейпер Кастань 67’ де Брюйне Троссард Саглам Пицци 63’ Зеле Хаслер 63’ 62’ де Брюйне

61’ Опенда де Кетеларе 61’ Доку Салемакерс 60’ Теате

46’ Тилеманс

2 тайм Перерыв 29’ де Кейпер

Вольфингер 16’ Лихтенштейн Бюхель, Геппель, Вольфингер, Хофер, Трабер, Малин, Зеле, Хаслер, Люхингер, Нотаро, Саглам Запасные: Ори, Бек, Хаслер, Вольфингер, Майер, Пицци, Шлегель, Оспельт, Обервадитцер, Jonas Weissenhofer, Нетцер, Цюнд 1 тайм Бельгия: Куртуа, де Кейпер, Теате, Дебаст, Менье, Тилеманс, Фофана, Ванакен, де Брюйне, Доку, Опенда Запасные: Раскин, Зельс, Вандевордт, Мехеле, Ванхаутте, де Кетеларе, Троссард, Диегу Морейра, Кастань, де Винтер, Батшуайи, Салемакерс

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

