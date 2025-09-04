Квалификация ЧМ-2026. Испания разгромила Болгарию, Германия уступила Словакии, Нидерланды сыграли вничью с Польшей, Грузия уступила Турции, Казахстан проиграл Уэльсу

В Европе проходят матчи 5-го тура квалификации ЧМ-2026.
Сборная Испании разгромила в гостях Болгарию (3:0), Германия уступила Словакии (0:2), Нидерланды дома поделили очки с Польшей (1:1), Бельгия на выезде разнесла Лихтенштейн (6:0).
Квалификация ЧМ-2026
Европа
5-й тур
Казахстан
Анарбеков, Алип, Малый, Касым, Кенжебек, Сатпаев, Вороговский, Касабулат, Каиров, Оразов, Самородов
Запасные: Жаксыбаев, Жагоров, Жумат, Сейсен, Шайзада, Астанов, Мужиков, Свиридов, Омиртаев, Халматов, Чесноков, Караман
Уэльс:
Дарлоу, Дэвис, Мифем, Лоулор, Уильямс, Каллен, Шиэн, Уилсон, Томас, Мур, Джонсон
Запасные: Кумас, Колуилл, Джеймс, Джеймс, Кабанго, Норрингтон-Дэвис, Харрис, Крю, А. Дэвис, Кинг, Кпакио, Брукс
Грузия
Мамардашвили, Лочошвили, Кашия, Гогличидзе, Какабадзе, Давиташвили, Меквабишвили, Кочорашвили, Цитаишвили, Кварацхелия, Микаутадзе
Запасные: Мамучашвили, Лобжанидзе, Хвадагиани, Квернадзе, Азаров, Гочолейшвили, Гагнидзе, Ломинадзе, Зивзивадзе, Гугешашвили, Кереселидзе, Гулиашвили
Турция:
Чакыр, Эльмали, Бардакджи, Демирал, Мюльдюр, Чалханоглу, Юксек, Гюлер, Йылдыз, Акгюн, Актюркоглу
Запасные: Айдын, Кекчю, Байындыр, Гюнок, Айхан, Кадыоглу, Сеюнджю, Йылмаз, Акайдин, Челик, Кахведжи, Озджан
Литва
Гертмонас, Тутышкин, Гирдвайнис, Уткус, Упстас, Сиргедас, Воробьев, Ласицкас, Гинейтис, Должников, Паулаускас
Запасные: Антанавичюс, Калинаускас, Magdušauskas, Янсонас, Армалас, Лекятас, Шведкаускас, Бенета, Янкаускас, Пяткявичюс, Адамонис, Голубицкас
Мальта:
Бонелло, Бирман, Пепе, Шоу, Мускат, Сатариано, Пайбер, Шуареф, Мбонг, Мбонг, Кардона
Запасные: Аль-Туми, Менц, Магри, Kean Scicluna, Эвурум, Сиссонс, Греч, Корбалан, Борг, Аццопарди, Рейд, Джонс
Нидерланды
Вербрюгген, ван де Вен, ван Дейк, ван Хекке, Думфрис, де Йонг, Гравенберх, Гакпо, Рейндерс, Симонс, Депай
Запасные: Вегорст, Тимбер, Схаутен, Тимбер, Ланг, Руфс, Мален, де Врей, Клюйверт, Флеккен, Аке, де Лигт
Польша:
Скорупски, Залевски, Кэш, Кивер, Беднарек, Висьневски, Каминьски, Зелиньски, Слиш, Шиманьски, Левандовски
Запасные: Дронговски, Пырка, Свидерски, Грабара, Гросицки, Капустка, Кендзера, Зелковски, Петровски, Букса, Франковски, Вшолек
Лихтенштейн
Бюхель, Геппель, Вольфингер, Хофер, Трабер, Малин, Зеле, Хаслер, Люхингер, Нотаро, Саглам
Запасные: Ори, Бек, Хаслер, Вольфингер, Майер, Пицци, Шлегель, Оспельт, Обервадитцер, Jonas Weissenhofer, Нетцер, Цюнд
Бельгия:
Куртуа, де Кейпер, Теате, Дебаст, Менье, Тилеманс, Фофана, Ванакен, де Брюйне, Доку, Опенда
Запасные: Раскин, Зельс, Вандевордт, Мехеле, Ванхаутте, де Кетеларе, Троссард, Диегу Морейра, Кастань, де Винтер, Батшуайи, Салемакерс
Люксембург
Морис, Карлсон, Корац, Махмутович, Янс, Баррейро, Олесен, Бонерт, Синани, Морейра, Дардари
Запасные: Боржес Санчес, Курчи, Фокс, Пинту, Мартинс, Тилль, Перейра Кардозу, Джогович, Вейга, дос Сантос, Муратович, Селимович
Северная Ирландия:
Пикок-Фаррелл, Тоул, Макнейр, Хьюм, Прайс, Гэлбрейт, Брэдли, Девенни, Чарльз, Маккэнн, Рид
Запасные: Саутвуд, Сэвилл, Тэйлор, Девлин, Хэйл, Донли, Макдоннелл, Макмаллан, Джонсон, Макконвил, Маршалл, Чарльз
Словакия
Дубравка, Ганцко, Шкриньяр, Шатка, Дьомбер, Дуда, Лоботка, Беро, Сауэр, Стрелец, Дюриш
Запасные: Пекарик, Бенеш, Родак, Такач, Риго, Бобчек, Боженик, Тупта, Кмет, Месик, Грошовски, Оберт
Германия:
Бауманн, Миттельштедт, Та, Рюдигер, Коллинз, Штиллер, Киммих, Виртц, Горетцка, Гнабри, Вольтемаде
Запасные: Небель, Адейеми, Левелинг, Нюбель, Амири, Фюллькруг, Кох, Дамен, Раум, Антон, Андрих, Гросс
Болгария
Вуцов, Димитров, Недялков, Нюрнбергер, Tsenov, Груев, Чочев, Панайотов, Минков, Кирилов, Колев
Запасные: Атанасов, Дюлгеров, Петров, Божинов, Миланов, Петков, Митов, Краев, Минчев, Николов, Петков, Десподов
Испания:
Унаи Симон, Кукурелья, Хейсен, Ле Норман, Порро, Педри, Субименди, Мерино, Н. Уильямс, Ойарсабаль, Ямаль
Запасные: Ремиро, Гримальдо, Мората, Фермин Лопес, Кубарси, Родригес, Райя, Алеиш Гарсия, Родри Эрнандес, Ферран Торрес, Карвахаль, Ольмо
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
