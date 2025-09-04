  • Спортс
  • Квалификация ЧМ-2026. Испания разгромила Болгарию, Германия уступила Словакии, Нидерланды сыграли вничью с Польшей, Грузия уступила Турции, Казахстан проиграл Уэльсу
156

Квалификация ЧМ-2026. Испания разгромила Болгарию, Германия уступила Словакии, Нидерланды сыграли вничью с Польшей, Грузия уступила Турции, Казахстан проиграл Уэльсу

В Европе проходят матчи 5-го тура квалификации ЧМ-2026.

Сборная Испании разгромила в гостях Болгарию (3:0), Германия уступила Словакии (0:2), Нидерланды дома поделили очки с Польшей (1:1), Бельгия на выезде разнесла Лихтенштейн (6:0).

Квалификация ЧМ-2026

Европа

5-й тур

Квалификация ЧМ. 5 тур
4 сентября 14:00, Астана Арена
Казахстан
Завершен
0 - 1
Уэльс
Матч окончен
90’
+1’
Уильямс
Сатпаев   Омиртаев
87’
Самородов   Жумат
86’
Оразов   Мужиков
86’
86’
Мифем   Кабанго
Алип   Жаксыбаев
81’
Малый
80’
77’
Каллен   Джеймс
77’
Томас   Брукс
65’
Мур   Харрис
65’
Джонсон   Джеймс
Кенжебек   Чесноков
65’
2тайм
Перерыв
24’
  Мур
Казахстан
Анарбеков, Алип, Малый, Касым, Кенжебек, Сатпаев, Вороговский, Касабулат, Каиров, Оразов, Самородов
Запасные: Жаксыбаев, Жагоров, Жумат, Сейсен, Шайзада, Астанов, Мужиков, Свиридов, Омиртаев, Халматов, Чесноков, Караман
1тайм
Уэльс:
Дарлоу, Дэвис, Мифем, Лоулор, Уильямс, Каллен, Шиэн, Уилсон, Томас, Мур, Джонсон
Запасные: Кумас, Колуилл, Джеймс, Джеймс, Кабанго, Норрингтон-Дэвис, Харрис, Крю, А. Дэвис, Кинг, Кпакио, Брукс
Подробнее
Квалификация ЧМ. 5 тур
4 сентября 16:00, стадион Бориса Пайчадзе
Грузия
Завершен
2 - 3
Турция
Матч окончен
90’
+10’
Чалханоглу
  Кварацхелия
90’
+8’
Микаутадзе
90’
86’
Гюлер   Кахведжи
Какабадзе   Гочолейшвили
85’
Меквабишвили   Гулиашвили
81’
79’
Йылдыз   Кадыоглу
74’
Йылдыз
Кочорашвили
73’
Саньоль
71’
71’
Йылмаз
Лочошвили   Азаров
68’
66’
Акгюн   Айдын
66’
Актюркоглу   Йылмаз
  Давиташвили
63’
52’
  Актюркоглу
Цитаишвили   Гагнидзе
46’
46’
Юксек   Кекчю
2тайм
Перерыв
41’
  Актюркоглу
Какабадзе
40’
Лочошвили
39’
21’
Юксек
3’
  Мюльдюр
Грузия
Мамардашвили, Лочошвили, Кашия, Гогличидзе, Какабадзе, Давиташвили, Меквабишвили, Кочорашвили, Цитаишвили, Кварацхелия, Микаутадзе
Запасные: Мамучашвили, Лобжанидзе, Хвадагиани, Квернадзе, Азаров, Гочолейшвили, Гагнидзе, Ломинадзе, Зивзивадзе, Гугешашвили, Кереселидзе, Гулиашвили
1тайм
Турция:
Чакыр, Эльмали, Бардакджи, Демирал, Мюльдюр, Чалханоглу, Юксек, Гюлер, Йылдыз, Акгюн, Актюркоглу
Запасные: Айдын, Кекчю, Байындыр, Гюнок, Айхан, Кадыоглу, Сеюнджю, Йылмаз, Акайдин, Челик, Кахведжи, Озджан
Подробнее
Квалификация ЧМ. 5 тур
4 сентября 16:00, стадион Дарюса и Гиренаса
Литва
Завершен
1 - 1
Мальта
Матч окончен
90’
+10’
Де Лео
90’
+10’
Греч
Уткус
90’
+9’
  Гинейтис
90’
+6’
90’
+4’
Мускат
90’
+1’
Аццопарди
87’
Кардона   Аццопарди
83’
  Сатариано
Воробьев   Янсонас
76’
74’
Мбонг   Джонс
74’
Мбонг   Магри
Упстас   Калинаускас
69’
Сиргедас   Голубицкас
68’
Уткус
65’
64’
Пайбер   Греч
Воробьев
48’
Должников   Янкаускас
46’
46’
Бирман   Корбалан
2тайм
Перерыв
Должников
45’
+3’
45’
+2’
Бирман
43’
Шоу
Тутышкин
36’
26’
Мбонг
12’
Сатариано
Литва
Гертмонас, Тутышкин, Гирдвайнис, Уткус, Упстас, Сиргедас, Воробьев, Ласицкас, Гинейтис, Должников, Паулаускас
Запасные: Антанавичюс, Калинаускас, Magdušauskas, Янсонас, Армалас, Лекятас, Шведкаускас, Бенета, Янкаускас, Пяткявичюс, Адамонис, Голубицкас
1тайм
Мальта:
Бонелло, Бирман, Пепе, Шоу, Мускат, Сатариано, Пайбер, Шуареф, Мбонг, Мбонг, Кардона
Запасные: Аль-Туми, Менц, Магри, Kean Scicluna, Эвурум, Сиссонс, Греч, Корбалан, Борг, Аццопарди, Рейд, Джонс
Подробнее
Квалификация ЧМ. 5 тур
4 сентября 18:45, Фейеноорд
Нидерланды
Завершен
1 - 1
Польша
Матч окончен
ван Хекке   де Врей
87’
84’
Висьневски   Кендзера
Рейндерс   Клюйверт
84’
де Йонг   Тимбер
83’
80’
  Кэш
Симонс   Мален
79’
Депай   Вегорст
78’
71’
Зелиньски   Капустка
71’
Залевски   Вшолек
71’
Шиманьски   Гросицки
64’
Левандовски   Свидерски
2тайм
Перерыв
  Думфрис
28’
Нидерланды
Вербрюгген, ван де Вен, ван Дейк, ван Хекке, Думфрис, де Йонг, Гравенберх, Гакпо, Рейндерс, Симонс, Депай
Запасные: Вегорст, Тимбер, Схаутен, Тимбер, Ланг, Руфс, Мален, де Врей, Клюйверт, Флеккен, Аке, де Лигт
1тайм
Польша:
Скорупски, Залевски, Кэш, Кивер, Беднарек, Висьневски, Каминьски, Зелиньски, Слиш, Шиманьски, Левандовски
Запасные: Дронговски, Пырка, Свидерски, Грабара, Гросицки, Капустка, Кендзера, Зелковски, Петровски, Букса, Франковски, Вшолек
Подробнее
Квалификация ЧМ. 5 тур
4 сентября 18:45, Райнпарк Штадион
Лихтенштейн
Завершен
0 - 6
Бельгия
Матч окончен
90’
+1’
  Фофана
Хаслер   Цюнд
84’
Люхингер   Вольфингер
84’
79’
Менье   Диегу Морейра
Вольфингер   Майер
76’
70’
  Тилеманс
Хаслер
69’
67’
де Кейпер   Кастань
67’
де Брюйне   Троссард
Саглам   Пицци
63’
Зеле   Хаслер
63’
62’
  де Брюйне
61’
Опенда   де Кетеларе
61’
Доку   Салемакерс
60’
  Теате
46’
  Тилеманс
2тайм
Перерыв
29’
  де Кейпер
Вольфингер
16’
Лихтенштейн
Бюхель, Геппель, Вольфингер, Хофер, Трабер, Малин, Зеле, Хаслер, Люхингер, Нотаро, Саглам
Запасные: Ори, Бек, Хаслер, Вольфингер, Майер, Пицци, Шлегель, Оспельт, Обервадитцер, Jonas Weissenhofer, Нетцер, Цюнд
1тайм
Бельгия:
Куртуа, де Кейпер, Теате, Дебаст, Менье, Тилеманс, Фофана, Ванакен, де Брюйне, Доку, Опенда
Запасные: Раскин, Зельс, Вандевордт, Мехеле, Ванхаутте, де Кетеларе, Троссард, Диегу Морейра, Кастань, де Винтер, Батшуайи, Салемакерс
Подробнее
Квалификация ЧМ. 5 тур
4 сентября 18:45, Stade de Luxembourg
Люксембург
Завершен
1 - 3
Северная Ирландия
Матч окончен
Олесен   дос Сантос
89’
84’
Макнейр   Сэвилл
84’
Прайс   Чарльз
Бонерт   Пинту
82’
Дардари   Муратович
81’
77’
Тоул   Макконвил
76’
Брэдли   Донли
69’
  Девенни
69’
Рид   Маршалл
Корац
66’
Морейра   Боржес Санчес
65’
46’
  Чарльз
2тайм
Перерыв
Синани
45’
+1’
Бонерт
34’
  Дардари
30’
18’
Маккэнн
7’
  Рид
7’
Прайс
Корац
6’
Люксембург
Морис, Карлсон, Корац, Махмутович, Янс, Баррейро, Олесен, Бонерт, Синани, Морейра, Дардари
Запасные: Боржес Санчес, Курчи, Фокс, Пинту, Мартинс, Тилль, Перейра Кардозу, Джогович, Вейга, дос Сантос, Муратович, Селимович
1тайм
Северная Ирландия:
Пикок-Фаррелл, Тоул, Макнейр, Хьюм, Прайс, Гэлбрейт, Брэдли, Девенни, Чарльз, Маккэнн, Рид
Запасные: Саутвуд, Сэвилл, Тэйлор, Девлин, Хэйл, Донли, Макдоннелл, Макмаллан, Джонсон, Макконвил, Маршалл, Чарльз
Подробнее
Квалификация ЧМ. 5 тур
4 сентября 18:45, Национальный стадион
Словакия
Завершен
2 - 0
Германия
Матч окончен
Бенеш
90’
+3’
Дуда   Бенеш
90’
89’
Адейеми
Стрелец   Боженик
83’
Сауэр   Тупта
83’
Дюриш   Риго
66’
66’
Гнабри   Адейеми
61’
Рюдигер
60’
Штиллер   Амири
  Стрелец
55’
46’
Коллинз   Раум
2тайм
Перерыв
  Ганцко
42’
Словакия
Дубравка, Ганцко, Шкриньяр, Шатка, Дьомбер, Дуда, Лоботка, Беро, Сауэр, Стрелец, Дюриш
Запасные: Пекарик, Бенеш, Родак, Такач, Риго, Бобчек, Боженик, Тупта, Кмет, Месик, Грошовски, Оберт
1тайм
Германия:
Бауманн, Миттельштедт, Та, Рюдигер, Коллинз, Штиллер, Киммих, Виртц, Горетцка, Гнабри, Вольтемаде
Запасные: Небель, Адейеми, Левелинг, Нюбель, Амири, Фюллькруг, Кох, Дамен, Раум, Антон, Андрих, Гросс
Подробнее
Квалификация ЧМ. 5 тур
4 сентября 18:45, Васил Левски
Болгария
Завершен
0 - 3
Испания
Матч окончен
Чочев   Миланов
81’
79’
Ямаль   Родригес
Кирилов   Минчев
72’
Колев   Николов
71’
71’
Н. Уильямс   Ольмо
Нюрнбергер   Божинов
62’
62’
Субименди   Родри Эрнандес
62’
Порро   Карвахаль
Панайотов   Петков
46’
46’
Ле Норман   Кубарси
2тайм
Перерыв
39’
Ле Норман
38’
  Мерино
30’
  Кукурелья
5’
  Ойарсабаль
Болгария
Вуцов, Димитров, Недялков, Нюрнбергер, Tsenov, Груев, Чочев, Панайотов, Минков, Кирилов, Колев
Запасные: Атанасов, Дюлгеров, Петров, Божинов, Миланов, Петков, Митов, Краев, Минчев, Николов, Петков, Десподов
1тайм
Испания:
Унаи Симон, Кукурелья, Хейсен, Ле Норман, Порро, Педри, Субименди, Мерино, Н. Уильямс, Ойарсабаль, Ямаль
Запасные: Ремиро, Гримальдо, Мората, Фермин Лопес, Кубарси, Родригес, Райя, Алеиш Гарсия, Родри Эрнандес, Ферран Торрес, Карвахаль, Ольмо
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
