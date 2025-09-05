Квалификация ЧМ-2026. Аргентина победила Венесуэлу, Бразилия забила три мяча Чили, Уругвай обыграл Перу

В Южной Америке проходят матчи 17-го тура квалификации ЧМ-2026.
Сборная Аргентины переиграла Венесуэлу (3:0), Бразилия дома была сильнее Чили (3:0), Уругвай одержал победу над Перу (3:0).
Квалификация ЧМ-2026
Южная Америка
17-й тур
Колумбия
Варгас, Мохика, Лукуми, Санчес, Арьяс, Лерма, Риос, Арьяс, Хамес, Диас, Кордоба
Запасные: Мьер, Мина, Роман, Оспина, Кампас, Инестроса, Морено, Карраскаль, Портилья, Кинтеро, Ангуло, Суарес
Боливия:
Лампе, Сагредо, Моралес, Акин, Медина, Вильямиль, Вака, Матеус, Р. Фернандес, Терсерос, Паньягуа
Запасные: Мельгар, Альгараньяс, Вискарра, Куэльяр, Роча, Сабала, Монтейро, Вака, Банегас, Арройо, Лопес, Вильярроэль
Парагвай
Фернандес, Алонсо, Альдерете, Гомес, Касерес, Альмирон, Кубас, Гомес, Соса, Мартинес, Санабрия
Запасные: Хиль, Ромеро, Галарса, Авалос, Эспинола, Дуарте, Бобадилья, Охеда, Арсе, Ромеро, Сандес, Веласкес
Эквадор:
Галиндес, Эступиньян, Инкапиэ, Пачо, Ордоньес, Паес, Пресиадо, Вите, Альсивар, Ангуло, Валенсия
Запасные: Торрес, Меркадо, Родригес, Рамирес, Медина, Йебоа, Кампана, Меркадо, Плата, Валье, Кастильо, Минда
Уругвай
Рочет, Пикерес, Оливера, Касерес, Варела, де Арраскаэта, Бентанкур, Вальверде, Пельистри, Родригес, Агирре
Запасные: Саласар, Виньяс, Родригес, Угарте, Оливера, Меле, С. Буэно, Санабрия, Исраэль, Kevin Johan Amaro Viega, Винья, Мартинес
Перу:
Гальесе, Лопес, Абрам, Гарсес, Адвинкула, Кеведо, Йотун, Норьега, Гонсалес, Кабрера, Рамос
Запасные: Сонне, Конча, Претель, Бурламаки, Пенья, Гримальдо, Энрикес, Ривера, Каседа, Инга, Трауко, Самбрано
Аргентина
Мартинес, Тальяфико, Отаменди, Ромеро, Молина, Паредес, Де Поль, Альмада, Мастантуоно, Альварес, Месси
Запасные: Бенитес, Ло Чельсо, Паласиос, Симеоне, Рульи, Акунья, Балерди, Мак Аллистер, Н. Гонсалес, Мартинес, Монтьель, Пас
Венесуэла:
Ромо, Наварро, Арамбуру, Макун, Анхель, Феррареси, Кассерес, Ринкон, Бельо, Рондон, Саварино
Запасные: Бароха, Гонсалес, Флорес, Мурильо, Ириарте, Перейра, Фариньес, Мехиас, Мендоса, Сотельдо, Мартинес, Келси
Аравена Maximiliano José Gutiérrez Jara
Бразилия
Алиссон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Франса, Каземиро, Бруно Гимараэс, Мартинелли, Рафинья, Эстевао, Жоао Педро
Запасные: Каземиро, Алессандро, Эстевао, Жоао Педро, Уго Соуза, Фабрисио Бруно, Мартинелли, Рафинья, Бенто, Кайо Энрике, Витиньо, Лино
Чили:
Вигуру, Марипан, Диас, Iván Ramiro Román Hurtado, Суасо, Писарро, Лойола, Ормасабаль, Аравена, Бреретон, Сепеда
Запасные: Аравена, Жилье, Ian Álex Garguez Gómez, Сепульведа, Гонсалес, Альтамирано, Emiliano Máximo Ramos Avilés, Бреретон, Рейес, Лойола, Сепеда, Сааведра
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица отбора ЧМ-2026
Статистика отбора ЧМ-2026