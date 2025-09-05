  • Спортс
  • Квалификация ЧМ-2026. Аргентина победила Венесуэлу, Бразилия забила три мяча Чили, Уругвай обыграл Перу
44

Квалификация ЧМ-2026. Аргентина победила Венесуэлу, Бразилия забила три мяча Чили, Уругвай обыграл Перу

В Южной Америке проходят матчи 17-го тура квалификации ЧМ-2026.

Сборная Аргентины переиграла Венесуэлу (3:0), Бразилия дома была сильнее Чили (3:0), Уругвай одержал победу над Перу (3:0).

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

17-й тур

Квалификация ЧМ. 17 тур
4 сентября 23:30, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Колумбия
Завершен
3 - 0
Боливия
Матч окончен
Диас   Инестроса
87’
  Кинтеро
83’
Лерма   Портилья
82’
Кордоба   Морено
82’
77’
Вильямиль   Вильярроэль
76’
Матеус   Мельгар
76’
Сагредо   Вака
Кордоба
76’
  Кордоба
74’
68’
Паньягуа   Альгараньяс
68’
Медина   Роча
63’
Вака
Арьяс   Кампас
61’
Хамес   Кинтеро
61’
2тайм
Перерыв
  Хамес
31’
Колумбия
Варгас, Мохика, Лукуми, Санчес, Арьяс, Лерма, Риос, Арьяс, Хамес, Диас, Кордоба
Запасные: Мьер, Мина, Роман, Оспина, Кампас, Инестроса, Морено, Карраскаль, Портилья, Кинтеро, Ангуло, Суарес
1тайм
Боливия:
Лампе, Сагредо, Моралес, Акин, Медина, Вильямиль, Вака, Матеус, Р. Фернандес, Терсерос, Паньягуа
Запасные: Мельгар, Альгараньяс, Вискарра, Куэльяр, Роча, Сабала, Монтейро, Вака, Банегас, Арройо, Лопес, Вильярроэль
Подробнее
Квалификация ЧМ. 17 тур
4 сентября 23:30, Эстадио Дефенсорес дель Чако
Парагвай
Завершен
0 - 0
Эквадор
Матч окончен
90’
+3’
Вите   Меркадо
Санабрия   Арсе
85’
85’
Эступиньян   Торрес
Кубас   Бобадилья
85’
85’
Ангуло   Минда
Альмирон
78’
Соса   Ромеро
77’
70’
Паес   Плата
70’
Валенсия   Родригес
Кубас
65’
63’
Беккасесе
Мартинес   Галарса
61’
54’
Вите
2тайм
Перерыв
Алонсо
9’
Парагвай
Фернандес, Алонсо, Альдерете, Гомес, Касерес, Альмирон, Кубас, Гомес, Соса, Мартинес, Санабрия
Запасные: Хиль, Ромеро, Галарса, Авалос, Эспинола, Дуарте, Бобадилья, Охеда, Арсе, Ромеро, Сандес, Веласкес
1тайм
Эквадор:
Галиндес, Эступиньян, Инкапиэ, Пачо, Ордоньес, Паес, Пресиадо, Вите, Альсивар, Ангуло, Валенсия
Запасные: Торрес, Меркадо, Родригес, Рамирес, Медина, Йебоа, Кампана, Меркадо, Плата, Валье, Кастильо, Минда
Подробнее
Квалификация ЧМ. 17 тур
4 сентября 23:30, Сентенарио
Уругвай
Завершен
3 - 0
Перу
Матч окончен
87’
Норьега   Претель
81’
Кеведо   Ривера
  Виньяс
80’
Оливера
79’
78’
Пенья
Пельистри   Саласар
77’
Агирре   Виньяс
74’
де Арраскаэта   Угарте
69’
Бентанкур
69’
66’
Йотун   Конча
  де Арраскаэта
58’
46’
Кабрера   Гримальдо
46’
Гонсалес   Пенья
2тайм
Перерыв
31’
Гонсалес
  Агирре
14’
5’
Лопес
Уругвай
Рочет, Пикерес, Оливера, Касерес, Варела, де Арраскаэта, Бентанкур, Вальверде, Пельистри, Родригес, Агирре
Запасные: Саласар, Виньяс, Родригес, Угарте, Оливера, Меле, С. Буэно, Санабрия, Исраэль, Kevin Johan Amaro Viega, Винья, Мартинес
1тайм
Перу:
Гальесе, Лопес, Абрам, Гарсес, Адвинкула, Кеведо, Йотун, Норьега, Гонсалес, Кабрера, Рамос
Запасные: Сонне, Конча, Претель, Бурламаки, Пенья, Гримальдо, Энрикес, Ривера, Каседа, Инга, Трауко, Самбрано
Подробнее
Квалификация ЧМ. 17 тур
4 сентября 23:30, Монументаль Антонио Веспусио Либерти
Аргентина
Завершен
3 - 0
Венесуэла
Матч окончен
Молина   Симеоне
81’
Альмада   Пас
81’
81’
Бельо   Мурильо
  Месси
80’
  Мартинес
76’
Альварес   Мартинес
74’
Паредес   Паласиос
74’
67’
Саварино   Флорес
Ромеро
64’
Мастантуоно   Н. Гонсалес
63’
60’
Арамбуру
56’
Рондон   Мартинес
56’
Наварро   Сотельдо
46’
Ринкон   Ириарте
2тайм
Перерыв
  Месси
39’
16’
Кассерес
Аргентина
Мартинес, Тальяфико, Отаменди, Ромеро, Молина, Паредес, Де Поль, Альмада, Мастантуоно, Альварес, Месси
Запасные: Бенитес, Ло Чельсо, Паласиос, Симеоне, Рульи, Акунья, Балерди, Мак Аллистер, Н. Гонсалес, Мартинес, Монтьель, Пас
1тайм
Венесуэла:
Ромо, Наварро, Арамбуру, Макун, Анхель, Феррареси, Кассерес, Ринкон, Бельо, Рондон, Саварино
Запасные: Бароха, Гонсалес, Флорес, Мурильо, Ириарте, Перейра, Фариньес, Мехиас, Мендоса, Сотельдо, Мартинес, Келси
Подробнее
Квалификация ЧМ. 17 тур
5 сентября 00:30, Маракана
Бразилия
Завершен
3 - 0
Чили
Матч окончен
Рафинья   Ришарлисон
79’
78’
Аравена   Maximiliano José Gutiérrez Jara
77’
Лойола   Эчеверрия
77’
Сепеда   Ассади
  Бруно Гимараэс
76’
  Лукас Пакета
72’
Мартинелли   Лукас Пакета
71’
Жоао Педро   Кайо Жорже
71’
Каземиро   Сантос
66’
Эстевао   Луис Энрике
66’
59’
Бреретон   Тапия
2тайм
Перерыв
Каземиро
45’
+5’
45’
+2’
Марипан
  Эстевао
38’
Бразилия
Алиссон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Франса, Каземиро, Бруно Гимараэс, Мартинелли, Рафинья, Эстевао, Жоао Педро
Запасные: Каземиро, Алессандро, Эстевао, Жоао Педро, Уго Соуза, Фабрисио Бруно, Мартинелли, Рафинья, Бенто, Кайо Энрике, Витиньо, Лино
1тайм
Чили:
Вигуру, Марипан, Диас, Iván Ramiro Román Hurtado, Суасо, Писарро, Лойола, Ормасабаль, Аравена, Бреретон, Сепеда
Запасные: Аравена, Жилье, Ian Álex Garguez Gómez, Сепульведа, Гонсалес, Альтамирано, Emiliano Máximo Ramos Avilés, Бреретон, Рейес, Лойола, Сепеда, Сааведра
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoСборная Колумбии по футболу
logoСборная Боливии по футболу
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
logoСборная Уругвая по футболу
logoСборная Перу по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Чили по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoСборная Венесуэлы по футболу
logoСборная Эквадора по футболу
