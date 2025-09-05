Энрике ассистировал Пакета и поучаствовал в голе Гимараэса, выйдя на 66-й минуте в матче за Бразилию. У вингера 0+0 за «Зенит» в 5 играх в РПЛ

Луис Энрике поучаствовал в двух голах сборной Бразилии.

Команда тренера Карло Анчелотти переиграла сборную Чили (3:0) в матче квалификации ЧМ-2026.

Вингер Луис Энрике, представляющий «Зенит », вышел на замену на 66-й минуте.

На 72-й минуте бразильская команда забила второй мяч в игре – отличился Лукас Пакета . Энрике сделал ему результативную передачу, выполнив подачу с левого фланга штрафной на дальнюю штангу, а Пакета с линии ворот отправил мяч в сетку.

На 76-й минуте третий гол забил Бруно Гимараэс . Энрике с правого полуфланга выполнил передачу в центр штрафной, Пакета акцентированно пропустил мяч между ног, Гимараэс принял передачу и сделал обратный пас правее на Энрике, который пробил в перекладину, а хавбек «Ньюкасла» с линии ворот добил мяч.

Энрике в этом сезоне Мир РПЛ не сделал ни одного результативного действия за «Зенит» в 5 матчах.