4

Нидерланды сыграли вничью с Польшей – 1:1. Кэш ответил на гол Думфриса

Сборная Нидерландов сыграла вничью с Польшей (1:1) в 5-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил в Роттердаме на стадионе «Фейеноорда». 

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Дензел Думфрис открыл счет на 28-й минуте. Мэтти Кэш забил ответный мяч на 80-й.

Квалификация ЧМ. 5 тур
4 сентября 18:45, Фейеноорд
Нидерланды
Завершен
1 - 1
Польша
Матч окончен
ван Хекке   де Врей
87’
84’
Висьневски   Кендзера
Рейндерс   Клюйверт
84’
де Йонг   Тимбер
83’
80’
  Кэш
Симонс   Мален
79’
Депай   Вегорст
78’
71’
Зелиньски   Капустка
71’
Залевски   Вшолек
71’
Шиманьски   Гросицки
64’
Левандовски   Свидерски
2тайм
Перерыв
  Думфрис
28’
Нидерланды
Вербрюгген, ван де Вен, ван Дейк, ван Хекке, Думфрис, де Йонг, Гравенберх, Гакпо, Рейндерс, Симонс, Депай
Запасные: Флеккен, Руфс, Аке, Тимбер, де Лигт, де Врей, Ланг, Клюйверт, Схаутен, Тимбер, Мален, Вегорст
1тайм
Польша:
Скорупски, Залевски, Кэш, Кивер, Беднарек, Висьневски, Каминьски, Зелиньски, Слиш, Шиманьски, Левандовски
Запасные: Кендзера, Зелковски, Гросицки, Петровски, Грабара, Вшолек, Пырка, Франковски, Капустка, Букса, Дронговски, Свидерски
Подробнее

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Нули России с Иорданией – как вам?9210 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoКвалификация ЧМ
онлайны
logoСборная Польши по футболу
logoДензел Думфрис
logoМэтти Кэш
logoСборная Нидерландов по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Квалификация ЧМ-2026. Испания разгромила Болгарию, Германия уступила Словакии, Нидерланды сыграли вничью с Польшей, Грузия уступила Турции, Казахстан проиграл Уэльсу
156вчера, 20:44
Бельгия разнесла Лихтенштейн в гостях – 6:0! Тилеманс сделал дубль, у де Кейпера 1+1, де Брюйне забил
1вчера, 20:39
Испания разгромила Болгарию на выезде – 3:0! Ойарсабаль, Кукурелья и Мерино забили, у Ямаля ассист
11вчера, 20:35
Главные новости
Глава ВТБ Костин о Карпине в «Динамо»: «Лимит доверия не исчерпан. Пускай работает, что сразу… Проиграл – и сразу увольнять?»
37 минут назад
Песков об ужесточении лимита в РПЛ: «Специалисты должны решать»
820 минут назад
«Карпин – не тренер. Как ты можешь возглавить топ-клуб, если не завоевал ни одного трофея? Было странно везти футболистов из «Ростова». Попов о «Динамо»
2732 минуты назад
Пальцев о «Спартаке»: «Клуб прислал оффер за день до матча 1-го тура – с условием, что я не должен играть. Это не только для руководства «Махачкалы», но и для меня неприемлемо»
1150 минут назад
Карпин про 0:0 с Иорданией: «Академично играли в 1-м тайме – думали, что и так обыграем. Не ожидали таких скоростей, агрессивных, интенсивных действий»
18сегодня, 04:55
Месси еще не решил, сыграет ли на ЧМ-2026: «Иду к цели день за днем, руководствуясь ощущениями. Когда чувствую себя хорошо – мне это нравится. Когда нет – не получаю удовольствия»
15сегодня, 04:45
Карло Анчелотти: «Луис Энрике обладает исключительным талантом – силен физически, фантастически играет один в один. За счет свежести он изменил ход матча с Чили»
27сегодня, 04:30
Нули России с Иорданией, план ужесточения лимита утвержден, поражение Германии, Леви ушел из «Тоттенхэма», Осинькин возглавил «Сочи», Макгрегор идет в президенты Ирландии и другие новости
9сегодня, 04:15
Суарес извинился за плевок в сотрудника «Сиэтла»: «Я совершил ошибку. Это был момент огромного напряжения и разочарования, но это не оправдывает моей реакции»
20сегодня, 03:54
Один футболист играл и с Ямалем, и с Аршавиным. Сможете назвать его?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Месси пропустит матч с Эквадором: «Тренер решил дать мне отдохнуть – травма сбила мой ритм. Мы играем в МЛС – это наша цель»
356 минут назад
Ташуев про Моуринью в РПЛ: «Если есть возможность просто так отдать большие деньги – пусть отдают. Ради пресс-конференций подписывать, что ли? Давайте себя уважать – у нас сильная страна»
13сегодня, 04:20
Бразилия выиграла 2 из 3 матчей при Анчелотти при разнице голов 4:0. Дальше – Боливия
1сегодня, 03:30
Месси прервал серию из 4 матчей без голов за Аргентину. Форвард забил за сборную впервые с октября 2024 года
4сегодня, 03:10
Аргентина не проигрывает 6 матчей подряд в отборе на ЧМ – 5 побед и 1 ничья. Команда Скалони набрал 38 очков в 17 играх
3сегодня, 02:01
Батраков о возможном переходе в «Зенит»: «Для чего вы провоцируете? Я игрок «Локомотива» – стараюсь наслаждаться моментом и прогрессировать»
9сегодня, 01:15
«Динамо» Загреб арендует Беннасера с правом выкупа. Хорватский клуб договорился с «Миланом»
2сегодня, 00:06
Швайнштайгер о 0:2 от Словакии: «Германии еще повезет, если с такой игрой она попадет на ЧМ. Ни минуты не верил, что мы победим. Игроки должны осознать, что это было плохо»
7вчера, 21:58
Де ла Фуэнте о 3:0 с Болгарией: «В 1-м тайме Испания обеспечила результат, во втором сосредоточились на совершенствовании. Следующая игра будет лучше, важно быть самокритичными»
2вчера, 21:55
Киммих о 0:2 со Словакией: «До матча мы говорили о победе на ЧМ, но с такой игрой Германии будет непросто отобраться. Дело не в тактике, а в отношении»
5вчера, 21:48