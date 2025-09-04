Матч окончен
Нидерланды сыграли вничью с Польшей – 1:1. Кэш ответил на гол Думфриса
Сборная Нидерландов сыграла вничью с Польшей (1:1) в 5-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч проходил в Роттердаме на стадионе «Фейеноорда».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Дензел Думфрис открыл счет на 28-й минуте. Мэтти Кэш забил ответный мяч на 80-й.
Квалификация ЧМ. 5 тур
4 сентября 18:45, Фейеноорд
Завершен
1 - 1
