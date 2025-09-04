Иордания нанесла больше ударов, чем Россия – 15:13, в створ – 6:3

Иордания превзошла Россию по ударам.

Команды сыграли вничью в BetBoom товарищеском матче (0:0).

За весь матч Иордания нанесла 15 ударов по воротам Александра Максименко, Россия пробила 13 раз.

По ударам в створ – 6:3 в пользу гостей.

Команда тренера Валерия Карпина больше владела мячом – 64% на 36%.