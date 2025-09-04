Матч окончен
Германия проиграла Словакии в Братиславе – 0:2! Ганцко и Стрелец забили
Сборная Германии уступила в гостях Словакии (0:2) в 5-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч проходил в Братиславе на Национальном стадионе.
Давид Ганцко открыл счет на 42-й минуте. На 55-й Давид Стрелец увеличил преимущество словаков.
Квалификация ЧМ. 5 тур
4 сентября 18:45, Национальный стадион
