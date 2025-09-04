«Краснодар» арендовал Пальцева у махачкалинского «Динамо» с обязательным выкупом
Валентин Пальцев перешел в «Краснодар» из махачкалинского «Динамо».
Клубы заключили соглашение об аренде 24-летнего защитника с обязательным выкупом. Полноценный трансфер Пальцева в «Краснодар» состоится 24 января 2026 года.
Защитник выступает за «Динамо» Махачкала с лета 2024 года. В текущем сезоне Пальцев провел 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его подробная статистика – здесь.
Гаджиев подтвердил трансфер Пальцева в «Краснодар»: «Это потеря для «Махачкалы». Валентин переходит в клуб, претендующий на чемпионство, на более выгодный контракт»
