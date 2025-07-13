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  • ЦСКА взял Суперкубок России, Швентек победила в финале «Уимблдона», Дзюбу ищут приставы, Рамзан Кадыров введен в Зал славы лиги АСА, Трамп приедет на финал КЧМ и другие новости
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ЦСКА взял Суперкубок России, Швентек победила в финале «Уимблдона», Дзюбу ищут приставы, Рамзан Кадыров введен в Зал славы лиги АСА, Трамп приедет на финал КЧМ и другие новости

1. В матче за OLIMPBET Суперкубок России ЦСКА обыграл «Краснодар» благодаря голу Игоря Дивеева – 1:0. Армейцы завоевали этот трофей в 8-й раз в истории и уступают только «Зениту» (9), а Игорь Акинфеев и вовсе стал рекордсменом. «Краснодар», доигрывавший в меньшинстве, проиграл битву за Суперкубок во второй раз подряд.

2. Ига Швентек впервые стала чемпионкой «Уимблдона», за 57 минут всухую разгромив в финале 12-ю ракетку мира Аманду Анисимову. До нее в Открытой эре только одна теннисистка побеждала в финале «Большого шлема» со счетом 6:0, 6:0 – Штеффи Граф в финале «Ролан Гаррос»-1988.

3. Артема Дзюбу разыскивают судебные приставы из-за просроченного штрафа: в апреле форвард «Акрона» неправильно припарковался и несколько месяцев не платил 4500 рублей. С 2019 года футболист нарушил ПДД 396 раз – примерно на 400 тысяч рублей: превышал скорость, не пристегивал ремень и говорил за рулем по телефону.

4. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров введен в Зал славы лиги АСА. Во время турнира ACA 189, прошедшего в Грозном, он получил специальные перчатки в трофейной рамке.

5. На сайте РПЛ был опубликован регламент от 9 июля с «Оренбургом» в составе, хотя решение вернуть клуб в высший дивизион после исключения «Торпедо» было принято только 11-го. Лига сообщила, что произошла техническая ошибка.

6. «СКА-Арена» будет переименована к началу Фонбет Чемпионата КХЛ. СКА переехал в Ледовый дворец из-за высокой стоимости аренды, домашние матчи на открытом менее двух лет назад объекте будет проводить «Куньлунь».

7. Экс-игрок сборной Португалии Рикарду Куарежма может возобновить карьеру в России в клубе Winline Медиалиги «СиндЕкат». Вингеру предложили «внушительную сумму», он уже согласился и попросил организовать переезд семьи.

8. Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана получил травму задней поверхности бедра и выбыл, возможно, на 6-8 недель. Из-за этого манкунианцы могут приобрести нового голкипера. Предложение играющему за «Ботафого» Джону Виктору уже сделано.

9. Александра Большунова включили в международный пул допинг-тестирования на олимпийский сезон. Всего в пулы тестирования FIS попали 39 российских спортсменов, среди которых 23 лыжника.

10. Финн Расселл стал самым высокооплачиваемым регбистом мира. 32-летний шотландец продлил контракт с «Батом», он заработает 3 млн фунтов стерлингов за три года.

11. Часть болельщиков «Арсенала» выступила против трансфера Нони Мадуэке: была создана петиция, которую подписали более 4000 человек, а хэштег #NoToMadueke (#НетМадуэке) набрал популярность в соцсетях. Кроме того, неизвестные на граффити возле «Эмирейтс» написали «Артета – вон». За футболиста вступился Рио Фердинанд: «Надеюсь, Нони засунет весь негатив обратно в глотки этим самозванцам».

12. МЛС. «Интер Майами» благодаря дублю Месси победил «Нэшвилл» (Лео забил 11 голов в последних 6 матчах и с 16 мячами в сезоне делит 1-е место в гонке бомбардиров), «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Торонто», «Канзас-Сити» Шапи уступил «Сиэтлу».

13. Финал клубного чемпионата мира посетит президент США Дональд Трамп – об этом сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино. В службе безопасности озабочены участием главы государства в мероприятии, которое пройдет через год после покушения, считает экс-помощник госсекретаря США: «Люди могут что-то бросить – кусок пирога в лицо, пакет с кровью».

14. «Краснодар» за 6 млн евро и бонусы купил Дугласа Соареса у «Нанта». Контракт с 28-летним бразильским хавбеком – на три года.

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Дьокереш поставил себя в ряд с Кейном, Холандом и Левандовским: «Я один из них, лучшую версию вы еще не видели. Сделанное в «Спортинге» я могу повторить где угодно»

Роднина о периоде в США: «Ехала туда не улучшать свой уровень жизни, а попала работать в международный центр. А неудобства в любой жизни есть»

Инфантино о клубном ЧМ: «Мы заработали более 2 млрд долларов, 31 млн за матч, ни один турнир не сравнится. Мы четко видели, что клубы довольны»

Ландо Норрис: «Хочу запомниться как человек. О «лучших в истории» в итоге забывают»

Мостовой об «Урале»: «В Екатеринбурге все расстроенные после включения «Оренбурга» в РПЛ. Не понимаю, в чем логика. Привилегию должны иметь игравшие в переходных матчах»

Триатлонист Виноградов об аресте во Франции в 2023-м: «Предъявили какое-то мракобесие – хакерство, вымогательство, ОПГ. Сейчас охота на ведьм: шаг вправо, шаг влево – ты уже в серой зоне»

Глава «Спортинга» о неявке Дьокереша на сбор: «Гении думают, что, оказывая давление, облегчат трансфер, но это делает его сложнее. Все уладится большим штрафом и извинениями»

Мусаев вступил в перепалку с журналистом, назвавшим «безнадежной» игру «Краснодара»: «Мы чемпионы России, вы знаете? В чем безнадежность? Так громко заявлять от лица фанатов странно»

Тебас не видит смысла в переносе матча «Реала» в Ла Лиге: «У них будет 20 дней отдыха вместо 21. Ни АПЛ, ни Лига 1 не переносят игры»

«Оренбург» взяли в РПЛ на место «Торпедо» – справедливо?7095 голосов
ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовал: Александр Суряев
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