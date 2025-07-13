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Трамп посетит финал КЧМ спустя год после покушения. Службе безопасности это «не нравится», считает экс-помощник госсекретаря США: «Люди могут что-то бросить – кусок пирога в лицо, пакет с кровью»

Дональд Трамп посетит финал клубного чемпионата мира спустя год после покушения.

«Челси» и «Пари Сен-Жермен» сыграют завтра в решающем матче чемпионата мира среди клубов на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси. Начало – в 22:00 по московскому времени. Президент США Дональд Трамп посетит игру. 

Перед сотрудниками службы безопасности, персоналом стадиона и организаторами будет стоять задача обеспечить защиту Трампа на стадионе вместимостью 82 500 человек.

Напомним, в ночь на 14 июля 2024 года Трамп, будучи кандидатом в президенты, был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. 

Ожидается, что руководитель США встретится с главой ФИФА Джанни Инфантино, руководителями «ПСЖ» и «Челси», а также с Тамимом ибн Хамадом Аль Тани, эмиром Катара. 

«Я не скажу, что это будет худшее из того, с чем приходилось сталкиваться службе безопасности, но им это не нравится. Вы идете на мероприятие, но кто знает? Люди могут что-нибудь бросить…

Например, кусок пирога в лицо, верно? Или пакет с бутафорской кровью. Или сделать что-то еще, что поставит его в неловкое положение. 

Для президента, вероятно, будет установлено пуленепробиваемое стекло. Несмотря на то, что там не должно быть никакого оружия, они не хотят рисковать.

Вы уже видели его за пуленепробиваемым стеклом. Это непросто, потому что защита человека – это целая наука», – сказал директор по глобальной безопасности компании Verkada и бывший помощник госсекретаря США Майкл Эванофф.  

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
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