Фанаты «Арсенала» создали петицию против трансфера Мадуэке, а в соцсетях используют хэштег #НетМадуэке
Часть болельщиков «Арсенала» выступила против трансфера Нони Мадуэке.
Ранее стало известно, что 23-летний вингер близок к переходу из «Челси» за 48,5 млн фунтов.
Была создана петиция, которую подписали более 4000 человек, а хэштег #NoToMadueke (#НетМадуэке) набирал популярность в соцсетях. Кроме того, неизвестные на граффити возле «Эмирейтс» написали «Артета – вон».
За последние годы «Арсенал» подписал шестерых игроков из «Челси», и Мадуэке станет вторым в это трансферное окно после вратаря Кепы Аррисабалаги. Как отмечает BBC, некоторые болельщики считают, что «Арсенал» должен стремиться к более именитым трансферам.
«Арсенал» берет Мадуэке за 52 млн. Но этот-то трансфер из «Челси» зачем?
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