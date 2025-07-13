Месси забил 11 голов за 6 матчей, повторив рекорд МЛС 7-летней давности

Лионель Месси забил 11 голов на отрезке в 6 матчей, повторив рекорд МЛС .

Ранее это удалось Джозефу Мартинесу , который забивал за «Атланта Юнайтед » в период с 4 июля по 4 августа 2018 года. Ныне 32-летний форвард сборной Венесуэлы выступает за «Сан-Хосе Эрткуэйкс».

Сегодня Месси сделал дубль в 5-й игре подряд, обновив рекорд лиги. Нападающий «Интер Майами » делит 1-е место в гонке бомбардиров сезона.