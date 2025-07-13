Месси забил 11 голов за 6 матчей, повторив рекорд МЛС 7-летней давности
Лионель Месси забил 11 голов на отрезке в 6 матчей, повторив рекорд МЛС.
Ранее это удалось Джозефу Мартинесу, который забивал за «Атланта Юнайтед» в период с 4 июля по 4 августа 2018 года. Ныне 32-летний форвард сборной Венесуэлы выступает за «Сан-Хосе Эрткуэйкс».
Сегодня Месси сделал дубль в 5-й игре подряд, обновив рекорд лиги. Нападающий «Интер Майами» делит 1-е место в гонке бомбардиров сезона.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: MLS Communications
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