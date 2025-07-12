Мостовой об «Урале»: «В Екатеринбурге все расстроенные после включения «Оренбурга» в РПЛ. Не понимаю, в чем логика. Привилегию должны иметь игравшие в переходных матчах»

Александр Мостовой высказался о непопадании «Урала» в Мир РПЛ.

«Был приглашен в Екатеринбург на фестиваль, за что огромное спасибо. Как только приземлился, начали звонить и спрашивать про включение «Оренбурга » в РПЛ. Ни фига себе! Я не знал. Люди, которые меня встречали, сказали, что «Торпедо » убрали, а «Оренбург» завели. Вроде нелогично.

В нашем футболе логики уже много раз не существовало. По спортивному принципу привилегию должны иметь те, кто играл в переходных матчах. Эта новость расстроила всех в Екатеринбурге, но и меня немного тоже. До сих пор я не могу понять, в чем логика. Все немного подавленные. Никто не понимает логику», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой .

Ранее КДК РФС исключил «Торпедо» из Мир РПЛ. В Премьер-лигу вернули «Оренбург», который в прошлом сезоне занял 15-е место и напрямую вылетел в Мелбет Первую лигу.

«Урал », который тоже претендовал на свободное место в РПЛ , выразил недовольство по этому поводу. Клуб из Екатеринбурга занял 4-е место в Первой лиге, а в стыковых матчах уступил «Ахмату».