«Краснодар» за 6 млн евро и бонусы купил Дугласа у «Нанта». Контракт с 28-летним бразильским хавбеком – на три года
«Краснодар» объявил о трансфере Дугласа Соареса из «Нанта».
28-летний бразильский полузащитник подписал трехлетний контракт.
Фото: телеграм-канал «Краснодара»
Как сообщал инсайдер Иван Карпов, сумма сделки составит 6 млн евро плюс бонусы.
В сезоне-2024/25 бразилец провел 30 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Краснодара»
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