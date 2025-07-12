«Краснодар» проиграл два Суперкубка подряд – «Зениту» и ЦСКА

«Краснодар» проиграл Суперкубок России второй год подряд.

Сегодня чемпионы России уступили ЦСКА со счетом 0:1.

В прошлом году команда Мурада Мусаева потерпела поражение от «Зенита » (2:4).

«Быки» еще ни разу в своей истории не выигрывали матч за OLIMPBET Суперкубок России.