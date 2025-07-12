«Краснодар» проиграл два Суперкубка подряд – «Зениту» и ЦСКА
«Краснодар» проиграл Суперкубок России второй год подряд.
Сегодня чемпионы России уступили ЦСКА со счетом 0:1.
В прошлом году команда Мурада Мусаева потерпела поражение от «Зенита» (2:4).
«Быки» еще ни разу в своей истории не выигрывали матч за OLIMPBET Суперкубок России.
Кто выиграет клубный ЧМ?6764 голоса
ПСЖ
Челси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости