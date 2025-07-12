«СКА-Арену» переименуют к началу сезона КХЛ. После переезда СКА в Ледовый на арене будет играть «Куньлунь» («Матч ТВ»)

«СКА-Арена» будет переименована к началу Фонбет Чемпионата КХЛ.

Информацию о том, что спортивный объект сменит название, сообщает «Матч ТВ».

Ранее стало известно , что СКА покинул «СКА-Арену» из-за высокой стоимости аренды и вернулся в Ледовый дворец.

Домашние матчи на «СКА-Арене» в следующем сезоне будет проводить «Куньлунь».

Старт нового сезона КХЛ запланирован на 5 сентября. Матч «Куньлунь » – СКА состоится 6 сентября на «СКА-Арене».