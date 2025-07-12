Инфантино подтвердил, что Трамп посетит финал клубного ЧМ: «Он любит соккер. В первый президентский срок у него были футбольные ворота в саду Белого дома»
Джанни Инфантино подтвердил, что Дональд Трамп будет на финале клубного ЧМ.
«Челси» и «Пари Сен-Жермен» сыграют завтра в решающем матче чемпионата мира среди клубов. Начало – в 22:00 по московскому времени.
«Президент Трамп будет на финале. Он любит соккер. В первый президентский срок у него были футбольные ворота в саду Белого дома.
Президент Трамп – президент США, одной из стран-хозяек чемпионата мира, и он сразу же поддержал идею клубного чемпионата мира. Такие мероприятия – это масштабные события. Провести турниры такого уровня невозможно без его поддержки», – сказал руководитель ФИФА.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
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