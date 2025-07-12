Большунов и еще 22 российских лыжника включены в международный пул допинг-тестирования на олимпийский сезон
Всего в пулы тестирования FIS на олимпийский сезон включены 39 российских спортсменов, среди которых 23 лыжника.
Кроме Большунова в этот список вошли Алексей Червоткин, Яна Денисова (Кирпиченко), Лидия Горбунова, Мария Истомина, Арина Каличева, Савелий Коростелев, Евгения Крупицкая, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Дарья Непряева, Елизавета Пантрина, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Денис Спицов, Александр Терентьев, Наталья Терентьева, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин и Алиса Жамбалова.
В новые международные пулы допинг-тестирования также вошло пять представителей российского фристайла (Максим Буров, Виктория Лазаренко, Никита Новицкий, Игорь Омелин и Полина Рябова), четверо сноубордистов (Полина Каримова, Илья Хуртин, Кристина Пауль и Арсений Томин), по три паралимпийца (Денис Деканов, Григорий Мурыгин, Владимир Удальцов) и горнолыжника (Иван Кузнецов, Юлия Плешкова, Павел Трихичев), а также Стефания Надымова, выступающая в лыжном двоеборье.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) пока не принимала решения о возможном выступлении российских спортсменов на Олимпиаде-2026 в Милане.