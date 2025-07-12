Большунов и еще 22 российских лыжника включены в международный пул допинг-тестирования на олимпийский сезон

Большунова включили в международный пул допинг-тестирования на олимпийский сезон.

Всего в пулы тестирования FIS на олимпийский сезон включены 39 российских спортсменов, среди которых 23 лыжника.

Кроме Большунова в этот список вошли Алексей Червоткин , Яна Денисова (Кирпиченко ), Лидия Горбунова , Мария Истомина , Арина Каличева, Савелий Коростелев , Евгения Крупицкая , Андрей Ларьков , Артем Мальцев , Андрей Мельниченко , Дарья Непряева , Елизавета Пантрина , Глеб Ретивых , Илья Семиков , Екатерина Смирнова , Татьяна Сорина , Денис Спицов , Александр Терентьев, Наталья Терентьева , Сергей Устюгов , Иван Якимушкин и Алиса Жамбалова .

В новые международные пулы допинг-тестирования также вошло пять представителей российского фристайла (Максим Буров , Виктория Лазаренко, Никита Новицкий, Игорь Омелин и Полина Рябова), четверо сноубордистов (Полина Каримова, Илья Хуртин, Кристина Пауль и Арсений Томин), по три паралимпийца (Денис Деканов, Григорий Мурыгин, Владимир Удальцов) и горнолыжника (Иван Кузнецов , Юлия Плешкова , Павел Трихичев ), а также Стефания Надымова , выступающая в лыжном двоеборье.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) пока не принимала решения о возможном выступлении российских спортсменов на Олимпиаде-2026 в Милане.