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Большунов и еще 22 российских лыжника включены в международный пул допинг-тестирования на олимпийский сезон

Большунова включили в международный пул допинг-тестирования на олимпийский сезон.

Всего в пулы тестирования FIS на олимпийский сезон включены 39 российских спортсменов, среди которых 23 лыжника.

Кроме Большунова в этот список вошли Алексей Червоткин, Яна Денисова (Кирпиченко), Лидия Горбунова, Мария Истомина, Арина Каличева, Савелий Коростелев, Евгения Крупицкая, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Дарья Непряева, Елизавета Пантрина, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Денис Спицов, Александр Терентьев, Наталья Терентьева, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин и Алиса Жамбалова.

В новые международные пулы допинг-тестирования также вошло пять представителей российского фристайла (Максим Буров, Виктория Лазаренко, Никита Новицкий, Игорь Омелин и Полина Рябова), четверо сноубордистов (Полина Каримова, Илья Хуртин, Кристина Пауль и Арсений Томин), по три паралимпийца (Денис Деканов, Григорий Мурыгин, Владимир Удальцов) и горнолыжника (Иван Кузнецов, Юлия Плешкова, Павел Трихичев), а также Стефания Надымова, выступающая в лыжном двоеборье.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) пока не принимала решения о возможном выступлении российских спортсменов на Олимпиаде-2026 в Милане.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoАлексей Червоткин
logoЯна Кирпиченко
logoМария Истомина
logoЕвгения Крупицкая
logoСавелий Коростелев
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
logoДарья Непряева
logoАртем Мальцев
logoАндрей Ларьков
logoАндрей Мельниченко
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoДенис Спицов
logoГлеб Ретивых
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoИлья Семиков
Екатерина Смирнова
logoАлександр Большунов
logoСергей Устюгов
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoИван Якимушкин
logoАлиса Жамбалова
logoМаксим Буров
logoКристина Пауль
Павел Трихичев
logoЮлия Плешкова
logoИван Кузнецов
logoFIS
Стефания Надымова
Полина Рябова
акробатика (жен)
Арсений Томин
logoИгорь Омелин
сборная России (фристайл)
акробатика
Полина Каримова
logoсборная России (лыжные гонки)
Илья Хуртин
сборная России (горные лыжи)
logoдопинг
женская сборная России по горным лыжам
сноуборд
logoВиктория Лазаренко
лыжные гонки
двоеборье
сборная России жен (двоеборье)
logoАлександр Терентьев
сборная России жен (фристайл)
фристайл
горные лыжи
Арина Каличева
logoНикита Новицкий
logoсборная России (сноуборд)
сборная России жен (сноуборд)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
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